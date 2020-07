PM: Günstige Multiplayer Games im PlayStation Store: Kolossale Mehrspieler-Action für wenig Geld (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Alleine großartige Abenteuer erleben, ganze Welten retten, die eigene Fantasie ausleben oder den Erlebnissen einzigartiger Charaktere mitfiebern – auf der PlayStation 4 gibt es endlos viel zu erleben. Doch nichts schweißt so sehr zusammen, wie mit Freunden in Koop-Spielen gemeinsam loszulegen oder gegen andere Spieler in hitzigen Online-Sessions anzutreten. Wir präsentieren euch im Folgenden einige günstige Highlights, die definitiv einen Blick wert sind und eure Geldbörse nicht allzu sehr strapazieren. Solltet ihr zudem noch kein PlayStation Plus besitzen, so bietet sich vom 4. bis 5. Juli zum „Free Weekend“ die Möglichkeit an, kostenfrei in den Online-Modus dieser Spiele reinzuschnuppern!

Organisierte Kriminalität ist eine Sache, aber selbst zur Verbrecherlegende werden eine ganz andere. Diesen langen und beschwerlichen Weg gilt es in PayDay 2 zu beschreiten. Zusammen mit bis zu drei weiteren Gangstern geht es darum Raubüberfälle durchzuführen, knifflige Lösungen auf akute Probleme zu finden und am Ende so richtig abzusahnen. Ob rasante Schießereien mit Einsatzkräften oder ein komplett lautloser und professionell durchgeführter Überfall – Hochspannung ist hier garantiert!

PayDay 2 kann entweder im Singleplayer mit KI-Gefährten gespielt werden, oder aber, und dafür ist der Titel in erste Linie ausgelegt, online mit anderen Spielern zur Tat zu schreiten. Ob mit Freunden oder zufälligen Mitstreitern, der Online-Spaß ist grenzenlos. Unterstrichen wird dies durch rund 30 Missionen abwechslungsreiche Missionen, die den Langzeitspielspaß deutlichen erhöhen.

Bis zum 9. Juli ist PayDay 2: Crimewave Edition für nur 4,99 Euro im PlayStation Store erhältlich.

Wenn sich ein Spiel selbst nicht allzu ernst nimmt, gleichzeitig auch noch beste Koop-Action verspricht und obendrein Suchtpotential bietet, dann ist dies mit Sicherheit der Titel Helldivers. In diesem Twin-Stick-Shooter finden wir uns in einem galaktischen Krieg mit Aliens wieder, in der wir für unsere Heimatwelt der Super Erde in die Schlacht ziehen müssen. In abwechslungsreichen Missionen gilt es vor allem massiv Schaden auszuteilen und gelegentlich, natürlich ganz aus Versehen, auch unsere Mitstreiter ins Jenseits zu schicken. Dabei lebt das Spiel insbesondere durch seine absurden Momente, durch ein abwechslungsreiches Arsenal und natürlich dem grandiosen Gameplay – idealerweise zusammen mit Freunden.

Helldivers kann auch durch Solisten genossen werden, doch der wahre Spaß kommt erst im Multiplayer auf. Egal ob auf der heimischen Couch oder doch liebe online – brachiale Action ist garantiert und die Gegner zahlreich. Mit weit über 100 Stunden Gameplay lohnt sich ein Blick garantiert.

Zuschlagen lohnt sich: Aktuell ist Helldivers im PlayStation Store für nur 4,99 Euro zu haben. Aber Vorsicht, dieses Angebot gilt nur bis zum 9. Juli 2020!

Im Jahr 2010 wurde durch ehemalige „Call of Duty“-Mitarbeiter die Spieleschmiede Respawn Entertainment gegründet. Es folgten daraufhin zwei einzigartige und vor allem brillante Shooter, die vor allem im Gameplay zu bestechen wussten, aber natürlich auch durch gigantische, steuerbare Mechs für neuen Wind im FPS-Genre sorgten. Natürlich ist hier die Rede von der Titanfall-Serie. Insbesondere Titanfall 2 sollte bei Shooter-Liebhabern auf der Wunschliste ganz weit oben stehen, denn der Titel besticht einfach in allen Belangen!

Titanfall 2 bietet einen sehr ausgeglichenen Mix aus Mehrspieler-Action und Singleplayer-Kampagne. Gerade letztere ist äußerst gut inszeniert und bietet zudem diverse Tricks und Kniffe um inhaltlich einen deutlichen Mehrwert zu generieren. Die andere Seite der Medaille ist der Online-Modus, in dem wir gegen andere Spieler antreten müssen. Das Gameplay besticht hier vor allem durch die sehr agile Steuerung unseres Charakters. Dank einzigartiger Gadgets und Parkour-Einlagen gelingt es uns rasant allerlei Hindernisse zu überwinden und uns durch die Level zu bewegen. Doch natürlich stehen auch die Titans ebenso sehr im Fokus des Spiels. Mit diesen schwer bewaffneten Mechs kann der Verlauf eines Gefechts in Windeseile gedreht werden.

Titanfall 2 kann aktuell im PlayStation Store für nur 19,99 Euro ergattert werden.

In Würde zu altern ist nur wenigen Spielen vergönnt. Ein Titel, dem der Zahn der Zeit jedoch kaum etwas anzuhaben scheint, ist das Pixelart-Game Terraria. 2011 wurde der Titel erstmals veröffentlicht und wurde auf dem PC erst kürzlich mit dem 1.4 Update „Journey’s End“ finalisiert. Besitzer der PlayStation 4 müssen sich zwar auf dieses Update noch ein wenig gedulden, doch ist dies kein Grund nicht jetzt schon in das Spiel reinzuschnuppern, denn der Detailgrad ist atemberaubend und die Tiefgang schwindelerregend.

Am ehesten lässt sich Terraria als ein 2D-Minecraft bezeichnen, in dem wir uns durch die Welt graben, Ressourcen sammeln und allerlei Dinge erbauen können. Besonders sind aber vor allem die zahllosen Bosse und Events, die das Spiel zu etwas ganz besonderen machen, aber auch die zahllose Gadgets, die das Gameplay besonders abwechslungsreich gestalten. Dies lässt sich alles zwar auch alleine bestens genießen, doch für eine extra Prise Unterhaltung empfiehlt sich das kooperative Gameplay. Zusammen mit einem Freund die Welt erforschen und Herausforderungen bewältigen bietet sich hier ausgezeichnet an.

Um in die Welt von Terraria abzutauchen müsst ihr nur den PlayStation Store aufrufen.

Für gerade einmal 9,49 Euro ist das Game aktuell besonders günstig zu bekommen. Dieses Angebot gilt allerdings nur bis zum 9. Juli.

Welche Multiplayer-Spiele spielt ihr gerne? Am 04. und 05. Juli findet übrigens ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende statt, bei dem ihr alle Online Spiele mal ausprobieren könnt, auch ohne PS Plus.

(Online-Multiplayer-Spiel separat erhältlich. Internetverbindung und Konto für PlayStation Network erforderlich.)