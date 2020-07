"Qualität hat Hauptpriorität": Die Siedler bis auf Weiteres verschoben

PC

Die Siedler genannten Reboot der erfolgreichen Aufbaustrategie-Reihe aus Deutschland wollen Blue Byte und Ubisoft offenbar alles richtig machen. Seit 2017 arbeitet man an dem Spiel, auf der gamescom 2018 folgte die offizielle Ankündigung, auf der gamescom 2019 durfte Dennis Hilla sogar Mit dem neuen, schlichtgenannten Reboot der erfolgreichen Aufbaustrategie-Reihe aus Deutschland wollen Blue Byte und Ubisoft offenbar alles richtig machen. Seit 2017 arbeitet man an dem Spiel, auf der gamescom 2018 folgte die offizielle Ankündigung, auf der gamescom 2019 durftesogar erstmals selbst Hand anlegen , nach der Closed Alpha im Dezember 2019 war ein Release für 2020 vorgesehen. Doch in den letzten Monaten ist es ungewöhnlich ruhig um die Erfinder des "Wuselfaktors" geworden. Eine Erklärung dafür wurde nun in einem Blog-Eintrag abgegeben:

Wir sind unglaublich dankbar für euer Feedback, und in den letzten Monaten, als wir Playtests und Tagebuchstudien durchgeführt haben, wurde eines klar: Während wir auf dem richtigen Pfad sind, ein großartiges Spiel zu liefern, möchten wir ein wirklich außergewöhnliches Spielerlebnis schaffen. Da Qualität unsere Hauptpriorität ist, möchten wir uns die Zeit nehmen, um es richtig zu machen.

Die Siedler werden daher „bis auf Weiteres“ verschoben, damit man in Ruhe Feedback der Spieletester auswerten könne. In den Kommentaren unter dem Eintrag zeigen sich die enttäuschten Fans indes größtenteils einsichtig, lieber ein späteres und perfektes, als ein zu frühes Siedler mit Macken zu bekommen. Im achten Ableger der Reihe will Blue Byte die liebgewordenen Siedler-typischen Gameplay-Mechanismen mit moderner Technik und neuen Features, etwa den Turnieren, in denen man gegen gegnerische Völker antritt, kombinieren.