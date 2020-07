Anstoß oder Fehlschlag?

Teaser Mehr als 18 Jahre nach Anstoss 4 und über 15 nach dem letzten Serienableger wird die traditionsreiche Manager-Reihe offiziell fortgesetzt. Ein Grund zum Frohlocken oder fürs Tiefstapeln bei den Erwartungen?

Anfang Juli gab es für Anhänger der-Reihe frohe Kunde – zumindest auf dem Papier. Denn für kommendes Jahr plant Publisher Kalypso Media die Veröffentlichung von wir berichteten ), der offiziellen Fortsetzung zur 1993 von Ascaron gestarteten Fußball-Manager-Reihe. Ob das wirklich gute Nachrichten sind, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten herausstellen. Denn allzu viele Details zum Spiel, das mehr als 16 Jahre nach dem letzten offiziellen Serienteil und mehr als 18 Jahre nacherscheinen wird, sind aktuell noch nicht bekannt.Zudem steht mit 2tainment aus Magdeburg nicht unbedingt ein Studio hinter dem Projekt, das in der Vergangenheit mit besonders prestigeträchtigen Produktionen auf sich aufmerksam machte. Das bekannteste Produkt, an dem das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt bislang beteiligt war, ist das Rundenstrategie-Spiel, das primär vom weißrussischen Studio Aterdux Entertainment entwickelt wurde – an der deutschen Übersetzung war übrigensbeteiligt, falls es euch interessiert.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir eure Meinung zu Anstoss 2022 erfahren. Freut ihr euch jetzt schon wie Nachbars Lumpi auf den Launch im kommenden Jahr, würde eure Reaktion auf die Ankündigung eher in einer (in der Realität auffällig oft rot gefärbten) Kunststofftüte landen oder seid ihr zwar Fans der Reihe, bleibt jedoch bis auf weitere Details erst mal zurückhaltend? Lasst uns eure Meinung in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Fühlt euch ferner wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren unter dieser Meldung näher eure Sicht zu beschreiben und diese mit den anderen Usern und den Redaktions-Mitgliedern zu diskutieren.