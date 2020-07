PM: Ein Blick in das Soroborean DLC von Outward (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Outward ist ein Open-World-RPG, das von 10 Spieleentwicklern erschaffen wurde. Die Vision hinter dem Spiel war es, die Vorstellung des Spielers, er sei ein besonderer Helden aus einer Prophezeiung, zu untergraben. Stattdessen startet ihr die Geschichte als ganz normale Person, die unter einer lähmenden Schuld steht und aus dem Dorf geworfen wurde. Ich sucht nun eine Möglichkeit, die Miete zu bezahlen. Diese Spielerfahrung konzentriert sich mehr auf die Abenteuerlust, als auf endlose Kraft. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir das Spiel veröffentlicht und überhaupt nicht mit einer derart riesigen Resonanz gerechnet. Dank euch können wir weiter an der Welt von Aurai arbeiten.

Am Dienstag, den 07. Juli 2020 veröffentlichen wir eine Erweiterung für Outward mit dem Namen The Soroboreans. Enthalten sind viele neue Inhalte: eine neue Storyline, eine neue Region zum Erkunden, neue Dungeons, neue Skills, neue Waffentypen und mehr. Es gibt außerdem neue Mechanics, die alles frisch halten und eure Entdeckerlust zurückbringen werden – eben genau das, wofür Outward bekannt ist.

Eine große Änderung ist auch, wie wir an das Level Design des neuen Hauptdungeons gemacht haben. Dieses Mal muss sich der Dungeon-Delver wirklich auf längere Ausflüge vorbereiten, da mehrere Dungeons miteinander verbunden sind. Die Reihenfolge, in der diese Dungeons entdeckt und erkundet werden können, ist ziemlich offen. Das bedeutet, dass verschiedene Spieler eine ganz andere Geschichte erleben werden. Teilweise geht das auf ein altes Playstation-Spiel namens Mega Man Legends zurück, in dem Ruinen erkundet wurden, die sich ein bisschen wie eine Metroidvania anfühlten, aber einen eigenen Touch hatten. Dieser „ah-ha!“-Moment, als ich mich in diesen Ruinen zurechtgefunden habe, hat mich als Teenager geprägt. Hier wollte ich ein ähnliches Gefühl vermitteln.

Wir bringen mit dem DLC auch etwas neues für die Ausrüstung über Verzauberung. Wir wollen den Spielern die Freiheit geben selbst zu entscheiden, welche Waffen und Ausrüstung, die zahlreich vorhanden sind, sie nutzen wollen. Mit der Verzauberung könnt ihr alte Stücke so aufmotzen, dass sie auch im Endgame nutzbar sind – aber das hat seinen Preis. Nicht nur, dass die Materialien dafür schwer zu finden sind, der Prozess selbst ist absichtlich nicht ganz durchsichtig für die Spieler.

Allein mit diesem Feature zu experimentieren sollte Spieler für Stunden beschäftigen. Schließlich wird es dauern, bis ihr eure Lieblingsausrüstung verändert habt. Zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass eure Waffe bei jedem Schlag explodiert. Manche sind auch sehr flexibel, hinsichtlich der möglichen Effekte – einige von ihnen verändern sogar ihr Aussehen.

Outward ist dafür bekannt, herausfordernder als andere RPGs zu sein. Aber auch für Geduld und Belohnungen. Unsere erfahrenen Spieler kennen sich aus, es ist also klar, dass die neuen Gebiete noch herausfordernder sein müssen. Nur die Monster etwas stärker zu machen reicht da nicht aus. Wir haben entschieden, ein weiteres Hindernis einzubauen: Korruption.

Korruption wird in der gesamten Geschichte des Spiels als Konzept angedeutet, wirkte sich aber selten wirklich aus. In dem neuen Gebiet ist die Zerstörung der Korruption stärker zu spüren. Einige Bereiche sowohl außerhalb, als auch in Dungeons sind mit schädlichen Wolken gefüllt, die euren Charakter langsam aber sicher korrumpieren. Einige feindliche Angriffe können das ebenfalls verursachen. Nach einiger Zeit wird euer Charakter erst verdorben, dann korrumpiert und dann schließlich beschmutzt. Jede Phase ist mit schweren Strafen verbunden, kann gleichzeitig aber auch einige der Angriffe und Fähigkeiten verbessern.

Einfach ausgedrückt: Outward wird größer und besser. Ob ihr gerade zum ersten Mal vom Spiel hört oder schon alte Hasen seid: Es gab nie eine bessere zeit als jetzt in die Welt einzutauchen, wenn das Soroborean DLC erscheint. Danke für eure Zeit und falls ihr mehr wissen wollt, kommt auf unseren offiziellen Discord-Server, wo sich tausende Spieler finden, die euch helfen werden.