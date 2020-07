Crysis Remastered: Launch und Trailer-Premiere nach Leak verschoben

PC Switch XOne PS4

Im April 2020 hatte Crytek die Rückkehr des Hochglanz-Shooters Crysis in einer Remastered-Fassung für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt. Wann die aufpolierte Fassung erscheinen sollte, war jedoch unklar. Für den 1. Juli 2020 stellte Crytek neue Infos in Aussicht. Allerdings wurde die Produktseite für Crysis Remastered im Microsoft Store schon einen Tag früher online gestellt. Sie verriet den Launchtag 23. Juli 2020 und enthielt zudem den Gameplay-Trailer. Dessen Grafik löste eher verhaltene Reaktionen aus.

Über den offiziellen Crysis-Twitterkanal ging das Studio überraschenderweise am 1. Juli auf die Reaktionen auf den Leak ein und verschob sowohl den Launch als auch die Trailer-Premiere von Crysis Remastered. Im Statement auf Twitter heißt es:

"Wir werden das Erscheinungsdatum (auf allen Plattformen) und die Trailer-Premiere um ein paar Wochen verschieben. [...] Ihr habt eventuell den Leak gestern mitbekommen und ihr sollt wissen: Wir haben alle Reaktionen gesehen – die guten und die schlechten – wir hören zu! [...] Die zusätzlichen Zeit bis zum Release wird es uns ermöglichen, Crysis Remastered auf den PC- und Konsolen-zerstörenden Standard zu bringen, den ihr von Crysis-Spielen gewohnt seid."

Die Produktseite im Microsoft Store ist inzwischen wieder offline, der geleakte Clip wurde jedoch mehrfach von Nutzern auf Youtube hochgeladen. Ihr findet ihn unter diesen Zeilen.