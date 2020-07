Eine breitgefächerte Auswahl an Themen erwartet euch dieses Wochenende. Wie macht sich Hexer Geralt als Psychotherapeut und welchen Einfluss haben Shitstorms wirklich? Oder interessiert ihr euch lieber für ungewöhnliche Aufbausimulationstitel oder gar für Simulationen im professionellen? Vielleicht aber auch lieber ein Artikel über Grenzen in Spielen? Die Auswahl ist groß, viel Spaß damit.

The Witcher 3: Geralt als Psychotherapeut – Das Tölpelbold-Ritual aus psychologischer Perspektive

spielkritik.com vom 14.06.2020, von Jessica Kathmann

In meinen Augen gehört das Questdesign von Witcher 3 zu dem Besten was bislang in Open World RPG's zu finden war. Insbesondere die Qualität der Nebenquests hat mich oft erstaunt. Dass aber auch die Hauptquest durchaus durchdacht und aufwendig ist, inklusive psychologischem Hintergrund zeigt dieser Artikel auf.

Grenzen im Videospiel überwinden

videospielgeschichten.de vom 20.06.2020, von Constantin Becker

Ein gewisser freier Autor und ehemaliges festes Mitglied der Redaktion hat seine Liebe zu Reihe ja bereits gestanden. Die Rede ist natürlich von Gothic, bzw hier Gothic 2. Das Besondere an diesem Artikel ist jedoch dass er sich nicht primär um die Vollversion dreht, sondern um die Demo und was man darin so erleben kann.

Ungewöhnliche Aufbausimulationen: Wenn das digitale Volk aufbegehrt

spiegel.de vom 27.06.2020, von Rainer Sigl

Es gibt eine Vielzahl von Simulationen und Strategiespielen. Gemein haben diese fast alle, dass gemacht wird, was der Spieler anschafft. Im folgenden wird euch eine kleine Reihe an Titeln gezeigt die mit den gängigen Konventionen brechen. Vielleicht ist ja auch was für den Einen oder Anderen dabei:

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Das Gute in Spielen Report

gamersglobal.de vom 28.04.2009, von Jörg Langer

Was war eigentlich der erste Report vom Chefredakteur? Dieser Frage wollte ich dieses mal nachgehen und euch daran teilhaben lassen. Auch damals hat sich Jörg bereits intensiv mit der GDC beschäftigt beziehungsweise diese besucht. Er berichtet von einem Vortrag bzw. einer Diskussion von Entwicklern über die Verantwortung von Spiele-Designern:

Fundstück: Warum unsere Empörungskultur (nicht nur) im Internet scheinheilig ist

vice.com vom 19.10.2016, von Verena Bogner

Auch wenn diese Empfehlung von Elfant nur indirekt mit Spielen zu tun hat, kann man doch Parallelen zur heutigen Zeit und zu unserem gemeinsamen Hobby ziehen. Wer auch nur halbwegs regelmäßig Nachrichten oder News aus dem Spielebereich verfolgt, wird unweigerlich immer wieder mit einem Shitstorm Kontakt haben. Doch haben die eigentlich wirklich langfristig Auswirkungen?

When SimCity got serious: the story of Maxis Business Simulations and SimRefinery

obscuritory.com vom 19.05.2020, von Phil Salvador

Zuletzt noch eine Empfehlung von Sokar. Der Artikel beleuchtet die Abteilung Maxis Business Simulations, ein Ableger von Maxis um Simulationen im Stil von SimCity, ernsthafte professionelle Simulationen zu entwickeln. Der Artikel zeichnet die Geschichte der Firma nach. Dazu gibt es viele Einblicken rund um große Ambitionen und krude Deals mit Firmen und sogar der Regierung der USA. Besonderer Fokus liegt auf ihrem wohl erfolgreichsten Produkt, SimRefinery, dass relativ grob eine Öl-Raffinerie simulierte.

SimCity wasn’t meant to be taken seriously.

The game was inspired by research on real-world urban planning concepts,2,3 and although it was created as a way for players to experiment running a city, the goal was to be fun rather than accurate. “I realized early on, because of chaos theory and a lot of other things,” said designer Will Wright, “that it’s kind of hopeless to approach simulations like that, as predictive endeavors. But we’ve kind of caricatured our systems. SimCity was always meant to be a caricature of the way a city works, not a realistic model of the way a city works.”4

“I think if we tried to make it realistic, we would be doing something that we wouldn’t want to do,” Wright said in an interview in 1999.5 But that didn’t stop companies from believing Maxis could design realistic simulations. Will Wright didn’t believe that was even possible. “Many people come to us and say, ‘You should do the professional version,'” he continued. “That really scares me because I know how pathetic the simulations are, really, compared to reality. The last thing I want people to come away with is that we’re on the verge of being able to simulate the way that a city really develops, because we’re not.”5

Maxis didn’t want to make professional simulation games. But for two brief, strange years, they did.

From 1992 to 1994, a division called Maxis Business Simulations was responsible for making serious professional simulations that looked and played like Maxis games. After Maxis cut the division loose, the company continued to operate independently, taking the simulation game genre in their own direction. Their games found their way into corporate training rooms and even went as far as the White House.