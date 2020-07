Stronghold - Warlords: Burg-Verteidigung im Gameplay-Video vorgestellt

PC

Wenn am 29. September 2020 mit Stronghold - Warlords der mittlerweile neunte Teil der Stronghold-Reihe auf dem PC startet, stehen trotz aller Neuerungen wieder die Belagerungsschlachten an der Burgmauer im Fokus. In einem zehnminütigen Gameplay-Video gehen die Firefly Studios auf die Verteidigungsmaßnahmen ein, die euch der "Castle-Simulator" zur Verfügung stellt. Dazu gehören etwa die neuen Schießpulverspuren, die durch brennende Pfeile entzündet werden und den heranstürmenden Truppen einheizen, oder aus Käfigen freigelassene Tiger, die sich ins Getümmel werfen.

Wie der Titel verrät, dürft ihr im neuen Stronghold erstmals Warlords rekrutieren und in den Schlachten kommandieren. Deren individuelle Vorteile, Verhaltensweisen und ausbaubaren Fähigkeiten wirken sich gleichermaßen auf das Kampfgeschehen und die Wirtschaft aus und sollen vor allem in den Multiplayer-Schlachten für strategische Abwechslung sorgen. Als Setting dient dabei der ferne Osten vom vorchristlichen China, der Auferstehung der Shogun bis hin zur Entstehung des Mongolischen Imperiums. Laut Entwicklern soll der Simulationsaspekt wieder in den Vordergrund rücken, wie es 2005 Stronghold 2 erstmals umsetzte.