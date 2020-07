Nach jahrelangen Gerüchten: Amazon produziert TV-Serie zu Fallout

PC XOne PS4

Schon lange wurde über eine TV-Serie zum Fallout-Universum spekuliert. Genug Material liefert die 1997 gestartete Rollenspiel-Reihe mit seinem post-nuklearen Setting allemal. Nun hat sich Amazon die Produktion exklusiv für Amazon Prime gesichert und arbeitet dazu mit Bethesda Softworks und Kilter Films zusammen. Hinter Kilter Films stecken die Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy, die derzeit an der Serie Westworld arbeiten. Die Science-Fiction-Produktion – unter anderem mit Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood und Thandie Newton in den Hauptrollen – läuft in den USA seit 2016 bei HBO und seit 2017 in Deutschland bei Sky Atlantic.

„Fallout ist eine der größten Spiele-Reihen aller Zeiten", heißt es von Seiten der beiden Produzenten. „Wir freuen uns daher unglaublich, mit Todd Howard [Game Director und Executive Producer der Bethesda Game Studios] und dem Rest der Wahnsinnigen von Bethesda zusammenzuarbeiten, um dieses massive, subversive und düster witzige Universum mit Amazon Studios zum Leben zu erwecken.“ Auch Albert Cheng, COO der Amazon Studios, ist sich sicher, mit Nolan und Joy die perfekten Geschichtenerzähler für das Fallout-Franchise gefunden zu haben. Ein erster 23-Sekunden-Teaser ist bereits auf Twitter zu finden, weitere Informationen sind noch nicht bekannt.