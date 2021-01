Xbox Live Gold: Microsoft will Preise erhöhen, rudert dann aber zurück

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft entließ seine zahlenden Xbox-Live-Gold-Mitglieder mit der Ankündigung einer Preiserhöhung für seinen Multiplayer-Dienst ins Wochenende. Als Grund für den höheren Preis nannte der Konzern, dass sich das bisherige Preismodell in den meisten Märkten seit Jahren trotz vieler Verbesserungen und neuer Optionen nicht verändert habe und konstant geblieben sei. Greifen sollte die Erhöhung für Bestandskunden erst bei einer Verlängerung, Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollten per E-Mail informiert werden.

Bereits einen Tag später macht Microsoft jedoch eine Kehrtwende von seinen Plänen und erklärt auf der offiziellen Seite:

Wir haben gestern einen Fehler gemacht und ihr lagt mit eurer Kritik vollkommen richtig. Mit Freunden zu spielen und mit ihnen verbunden zu sein, ist ein wichtiger Teil des Gamings. Wir haben dabei versagt, die Erwartungen derer, die für uns am meisten zählen, zu erfüllen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, das Preismodell von Xbox Live Gold nicht zu verändern.

Zudem plant Microsoft, Free-2-Play-Titel in Kürze für alle Spieler zugänglich zu machen und den Zugang zu diesen nicht mehr an eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft zu knüpfen. Ein genaues Datum gibt Microsoft nicht an, aber man werde "hart daran arbeiten, diese Veränderung so schnell wie möglich umzusetzen."