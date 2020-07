PM: Xbox Game Bar Update mit neuen Funktionen und Widgets (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Beim Zocken am PC dreht sich alles um die Anpassung an Deine Vorlieben, damit Dein Spieleerlebnis so intuitiv und optimal wie möglich wird. Bereits im vergangenen Jahr wurden Updates für die Xbox Game Bar veröffentlicht, die genau diese Aspekte in den Fokus rücken. Und Xbox arbeitet stetig daran, PC-Spielern noch mehr Kontrolle und Freiheiten innerhalb der Game Bar zu ermöglichen, beispielsweise mit gewünschten Funktionen wie der anpassbaren Benutzeroberfläche, verschiedenen Widgets wie dem FPS-Zähler, Xbox-Chat, Audiosteuerung, Musik via Spotify, dem HUD von XSplit sowie Cortex und Gold & Silver von Razer. Das entsprechende Feedback von Spielern und Partnern war durchweg positiv – und deshalb kündigen wir heute eine neue Runde von Updates an.

Ab sofort startet der neue Game Bar Widget-Store, der nicht nur brandneue Widgets von XSplit, Razer und Corsair enthält, sondern auch eines der ersten unabhängig entwickelten Widgets bietet, das für Destiny 2 gebaut wurde. Dazu kommen noch einige gänzlich neue Funktionen der Xbox Game Bar.

Schau Dir das Game Bar SDK developer hub an und starte direkt mit der Kreation neuer Widgets. Mit Hilfe des vielfältigen Entwickler-Feedbacks hat das Game Bar-Team weitere Optimierungen vorgenommen.

Wir stellen unser erstes unabhängig entwickeltes Game Companion-Widget vor: Ghost, ein Destiny 2-Widget, das den Fortschritt während des Spiels verfolgt und sofortigen Zugriff auf Kopfgelder, Quests, Achievements und Funktionen wie die Vorschau einer Crucible-Karte vor dem Laden bietet. Dieses Widget läuft am besten in Verbindung mit Destiny 2 auf einem Windows 10 PC, eine Spielinstallation ist jedoch nicht erforderlich. Ghost synchronisiert sich mit den Accountdaten auf Bungie.net sowohl auf PC als auch auf der Konsole. Da Ghost ein natives Game Bar-Widget ist, ist es nicht auf illegalen Codes wie Cheats oder Hacks angewiesen. Du kannst Dir also sicher sein, dass es auch mit Anti-Cheat-Software funktioniert.

Nach der Betaversion des Game Bar HUD-Widgets von XSplit im April, ist jetzt die vollständige Version 1.0 mit einigen neuen Funktionen im Game Bar Widget-Store erhältlich:

CORSAIR bringt sein CORSAIR iCUE mit brandneuen Widgets in die Xbox Game Bar, mit denen Gamer sofort Profile ändern und die Beleuchtungsanzeigen auf iCUE-unterstützten Geräten steuern können:

Der iCUE-Profilwähler und die iCUE-Beleuchtungs-Widgets können im Game Bar Widget-Store als Bundle heruntergeladen werden: Suche dafür einfach nach dem CORSAIR iCUE-Widget. Diese Widgets erfordern die vorherige Installation der neuesten Version von iCUE (v3.30 oder neuer), die auf der CORSAIR-Website verfügbar ist, und können nur mit von iCUE unterstützter Hardware verwendet werden.

Razer bringt zwei neue Widgets in den Game Bar Widget-Store:

Beide Razer-Widgets werden demnächst im Game Bar Widget Store erhältlich sein, also bleib dran für weitere Updates.

Zusätzlich zu der Vielzahl an Widgets, die ab sofort im neu eröffneten Game Bar Widget Store erhältlich sind, liefert Xbox auch einige Funktionen für die Game Bar selbst:

Um alle Neuheiten, einschließlich des Game Bar Widget-Stores und der neuen Funktionen der Xbox Game Bar, zu erleben, drücke Win+G und navigiere von dort aus. Wir freuen uns auf dein Feedback und darauf, gemeinsam mit Dir die Zukunft der Game Bar zu gestalten.