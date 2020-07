PM: Minecraft Dungeons: Jungle Awakens ist ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das erste DLC-Paket Jungle Awakens von Minecraft Dungeons ist ab sofort auf Xbox One, Windows, Nintendo Switch und Playstation 4 verfügbar! Der Dschungel erwacht und hat einige Überraschungen im Urwalddickicht für Dich versteckt. Im Dschungel warten neue Missionen und Spielmechaniken sowie frische Mobs und Gegenstände auf Dich.

Erinnerst Du Dich an die Kugel der Dominanz? Wenn nicht, kein Ding. Sie war schließlich nur eines der mächtigsten und bösartigsten Artefakte, das die Oberwelt je gesehen hatte – bis einige mutige Spieler und Spielerinnen sie zerstörten. Selbstverständlich ist keiner von ihnen auf die Idee gekommen, die Überreste dann einfach an einen wandernden Händler zu verscherbeln… oder doch? Jedenfalls stellt sich jetzt heraus, dass auch eine zerbrochene Kugel der Dominanz immer noch etwas von ihrer zerstörerischen Kraft in sich trägt. Eine ihrer Scherben hat den Weg in die Tiefen des Dschungels gefunden und zerstört nicht nur das Land, sondern manipuliert auch dessen Bewohner. Jetzt liegt es an Dir, bis zu den Wurzeln des Problems vorzudringen, hinein in den Dschungel, durch bröckelnde Tempel und verlassene Bambuswälder, um wieder einmal die Welt zu retten!

Im Rahmen der Veröffentlichung von Jungle Awakens erhält auch das Basisspiel Minecraft Dungeons einige Zusatzinhalte – völlig kostenlos. Installiere dafür einfach das neueste Update und lege los. Auf Dich wartet:

Den neuen DLC Jungle Awakens kaufst Du separat für Deine bevorzugte Plattform oder rüstest Deine Standard-Edition mit dem Heldenpass auf – so sicherst Du Dir gleich die ersten beiden DLC-Pakete. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten und wie Du das DLC-Paket für die Plattform Deiner Wahl erhältst, findest Du auf der Website von Minecraft Dungeons. Möchtest Du Dich mit anderen Spielern über das Update austauschen, wirf einen Blick auf den offiziellen Minecraft Dungeons Discord.

Wir sehen uns im Dschungel!