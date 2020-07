PM: Carto, das charmante, innovative Puzzle-Abenteuer (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr seid auf der Suche nach einem innovativen Spiel mit so viel Charme und Witz, dass ihr die Finger nicht mehr davon lassen könnt? Ein fesselndes Erlebnis mit wunderschöner Kunst und Musik ist ganz nach eurem Geschmack? Dann freuen wir uns von Humble Games, in Zusammenarbeit mit dem fantastischen Team von Sunhead Games, euch Carto ankündigen zu dürfen.

Carto spielt in einer wunderschönen Welt, die in mühevoller Kleinstarbeit vom Studio Sunhead Games entwickelt wurde. Carto ist zwar das erste Konsolenspiel von Sunhead. Dort kennt man sich jedoch aus mit liebevoll entworfenen Spielewelten und innovativen Mechanismen (A Ride into the Mountains, The Swords). Die atemberaubende Welt, die bezaubernden Charaktere und der wunderschöne Soundtrack allein würden dem Spiel reichen, um jeden Gamer in seinen Bann zu ziehen. Die wahre Innovation von Carto ist jedoch das kreative Puzzle-Erlebnis.

In diesem entzückenden Abenteuer mit seinem einzigartigen Puzzlemechanismus, der die Welt von Carto immer wieder auf den Kopf stellt, müsst ihr eure Kartografiefähigkeiten unter Beweis stellen. Sobald ihr Teile der Karte neu anordnet, verändert sich die Welt um euch herum. Fügt fehlende Kartenteile zusammen und entdeckt mysteriöse Länder und ihre Geheimnisse. Auf eurer Reise durch neue Kartenabschnitte trefft ihr auf ungewöhnliche Charaktere und lernt Freunde kennen, von denen viele die Hilfe eines Kartografen benötigen.

In diesem Spiel dreht sich alles um die Entdeckung unbekannter Orte und neuer Kulturen. Die Länder und Personengruppen in Carto sind zwar fiktiv, doch was ihr auf euren Reisen ins Unbekannte erlebt, ist äußerst real: weitläufige Landschaften, die sich völlig von dem unterscheiden, was ihr gewohnt seid, fremde Traditionen und die vielen wundervollen Eigenheiten, die ihr zu schätzen lernen werdet. In Carto werdet ihr wunderschöne Orte entdecken, Menschen treffen und mehr über sie und ihre Kultur erfahren.

Dabei trefft ihr auf liebenswerte Figuren, die mit allerlei witzigen Dialogen von Nick Suttner aufwarten können. Als Autor von Spielen wie Guacamelee! 2, Celeste und Bloodroots kennt sich Nick mit nachdenklichen und interessanten Figuren aus. Die Nebenfiguren machen dabei wirklich großen Spaß! Bei Carto hingegen stehen Selbstfindung und Freundschaft im Vordergrund. Nachdenkliche Szenen rund um die Familie und die Dinge, die im Leben wichtig sind, geben euch Halt und bereiten euch vor auf das, was als Nächstes passiert.

Ein wichtiges Element in Carto ist die Musik, die euch durch das gesamte Spiel begleitet. Ohne einen wunderschönen Soundtrack würde auf eurer Reise etwas fehlen. Die Musik für Carto ist das Debut von Eddie Yu, Komponist bei Sun Head. Dank seines Soundtracks und der durchdachten Klangmischung tauchen Spieler voll und ganz ein in die Reise von Carto. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass man nur so viel über Musik schreiben kann, wenn sich die Leute diese danach auch anhören können. Hier findet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die entspannende und doch mitreißende Musik von Carto.

Wir bei Humble Games und unsere Partner bei Sunhead Games können es natürlich kaum erwarten, dass ihr Carto endlich selbst ausprobieren könnt. Weitere Details folgen in Kürze!