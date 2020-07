PM: Wir präsentieren: PlayStation Indies und einen Morgen voll mit spannenden neuen Spielen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier spricht Shu Yoshida. Wie einige von euch vielleicht schon bemerkt haben, bin ich seit langem ein großer Fan von Indie-Spielen. Seit meiner Ernennung zum Head of Indies Initiative für PlayStation letztes Jahr im November arbeite ich eng mit allen Abteilungen von Sony Interactive Entertainment zusammen, um Indie-Entwickler noch besser zu unterstützen und ihren Titel auf dem hart umkämpften Videospielmarkt zum Erfolg zu verhelfen.

Ich freue mich, dass Greg Rice, mein neuer „Komplize“ und einer der wichtigsten Mitwirkenden der PlayStation Indie-Initiative, mir dabei zur Seite steht. Greg kommt als Head of PlayStation Creators von Double Fine Productions zu uns, wo er ein Jahrzehnt lang an der Entwicklung zahlreicher wunderschöner Spiele beteiligt war und die Indie-Community unterstützt hat, z. B. durch das Publishing-Label „Double Fine Presents“ und das Indie-Game-Festival „Day of the Devs“.

Gemeinsam freuen wir uns, die PlayStation Indie-Initiative offiziell bekannt geben zu können. Mit PlayStation Indies hoffen wir, die besten Indie-Spiele für die PlayStation sowie die gesamte Indie-Community stärker in den Fokus zu rücken und besser unterstützen zu können. Unser Ziel ist es, PlayStation zur besten Konsole zu machen, um tolle Indie-Spiele zu entwickeln, zu entdecken und zu spielen.

Wir glauben, dass die Indie-Community für die Zukunft der Videospielbranche immer wichtiger wird, da die Entwicklung von AAA-Spielen so viel Budget verschlingt, dass große Unternehmen zunehmend zögern, derartige Risiken einzugehen und in neue Konzepte zu investieren, die möglicherweise nicht aufgehen. Wir vertrauen darauf, dass Indie-Entwickler mit vielversprechenden Konzepten weiterhin Ideen einbringen, die noch nie zuvor ausprobiert worden sind, völlig neue Spielegenres erschaffen und die Kunst und Bedeutung von Videospielen noch mehr unterstreichen. PlayStation stand Spielen mit völlig neuartigen Konzepten schon immer offen gegenüber, wie zum Beispiel PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet oder Journey. Wir freuen uns nun auf die nächsten überraschend neuen Ideen!

Die positiven Reaktionen auf die fantastischen Indie-Titel, die Anfang dieses Monats beim PS5 Future of Gaming-Event vorgestellt wurden, haben uns sehr gefreut. Sehen die nicht interessant und vielversprechend aus? Ich hatte ein paar Tage lang nach der Veröffentlichung von Bugsnax einen wirklich hartnäckigen Ohrwurm vom Soundtrack. Neben den Neuigkeiten zur PlayStation Indie-Initiative freuen wir uns, heute neun fantasievolle und aufregende Titel für PS4 und PS5 vorstellen zu dürfen. Bleibt dran, wir stellen euch heute im Laufe des Morgens weitere Titel vor, die ihr anschließend alle hier finden könnt. Wir freuen uns schon auf euer Feedback!