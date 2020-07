Herzog Zwei kommt als Sega-Ages-Titel überarbeitet auf die Switch

Es gilt als Wegbereiter der Echtzeit-Strategie und Inspirationsquelle für die Genre-Klassikerund: das 1989 auf dem Sega Mega Drive gestartetevon Technosoft. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Science-Fiction-Strategical um Basenkämpfe mit Bodentruppen und fliegenden Mechs für die Nintendo Switch angekündigt, nun steht Herzog Zwei als Teil der Sega-Ages-Serie vor einer baldigen Veröffentlichung.

Der über 30 Jahre alte Titel bekommt bei seiner Rückkehr auf den Bildschirm einige Verbesserungen spendiert. So wurden die Infobalken am linken und rechten Rand überarbeitet und bieten neben einer Minimap auch Informationen zu den Einheiten und listen die Spielerbefehle auf. Ein integrierter Hilfemodus soll Neulingen zudem den Einstieg in die actionreichen Gefechte erleichtern. Da die lokalen Splitscreen-Partien für zwei Spieler im Original schon damals das Highlight des Spiels bildeten, bekommt Herzog Zwei einen Online-Modus, in dem ihr gegen menschliche Gegner auf der ganzen Welt antreten könnt.

Seit 2018 sind im Rahmen der Sega-Ages-Reihe bereits Klassiker wie Sonic the Hedgehog, Phantasy Star, Out Run, Space Harrier und Alex Kidd in Miracle World in leicht überarbeiteten Versionen auf der Switch erschienen.