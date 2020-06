Party Crasher Simulator: Ein etwas anderes Partyspiel für 2021 angekündigt

Man kennt das: Die Teenies im Nachbargarten feiern bei lauter Electro-Musik und erhöhtem Bier- und Cannabiskonsum und die Cocktailparty bei den unsympathischen Leuten von gegenüber, die mit ihrem Pool und den Löwenstatuen aus Marmor auf der Mauer anzugeben versuchen, nervt mit dem gekünstelten Gelache der geladenen Gäste. Höchste Zeit, dem Partyvolk einen Besuch abzustatten, das Stromkabel zu durchtrennen, das Essen zu vergiften, K.O.-Tropfen in die Getränke zu mischen und das Klo zu verstopfen. Es sind schier unendliche Möglichkeiten, die sich einem als Party-Crasher vom Dienst bieten. Imvon Glob Games aus Warschau dürft ihr dies voraussichtlich ab Sommer 2021 selbst ausprobieren.

Die Lebenssimulation der etwas anderen Art befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium der Entwicklung für PC und PS5. Geplant ist die Geschichte einer Highschool-Gruppe, die mit Vorliebe Partys ruiniert. Ihr müsst in 20 verschiedenen Locations – von der Hochzeit bis zum Seniorenkränzchen – euer destruktives Können mit Stealth- und Simulationseinlagen unter Beweis stellen und in der Gruppenhierarchie aufsteigen. Nebenaufgaben und Zusatzherausforderungen wie das Verführen der hübschesten Frau der Party sind ebenfalls geplant.