Crucible: Amazon nimmt Shooter nach einem Monat wieder vom Netz

PC

Ödes Gameplay, schlechte Bewertungen und zuletzt kaum noch 200 Spieler pro Tag: Etwas mehr als einen Monat nach dem Launch hat Amazon Games seinen Free-to-Play-Shooter Crucible wieder in den Closed-Beta-Status zurückgeschaltet. Man will nun mit der Community massiv nachbessern und die 3rd-Person-Gefechte regelmäßig probespielen. Dazu wurde ein sogenannter "Community Council" von Amazon eingerichtet, in dem sich Programmierer und ausgewählte Spieler regelmäßig austauschen.

Bereits Anfang Juni hatte man auf die stark sinkenden User-Zahlen – der Multiplayer-Titel war mit etwa 25.000 Spielern gestartet – reagiert und überflüssige Elemente des Spiels auf das Kern-Gameplay zusammengestrichen. Der wilde Mix aus PvE, PvP und Missionen fand bei den Spielern jedoch nur wenig Anklang, zudem würde das Spiel nicht aus der Einheitsmasse herausstechen, war in User-Kommentaren zu lesen. Im Gegensatz zum MMO New World, das am 25. August 2020 starten soll, hat Amazon Games nur wenig Werbung für Crucible geschaltet.