PM: Jetzt in Predator: Hunting Grounds – der Samurai-Predator! (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns sehr, euch diesen Monat das zweite kostenpflichtige DLC-Paket vorstellen zu können. Wir wollten dieses Spiel von Anfang an weiterentwickeln. Uns war klar, dass wir nach der Veröffentlichung weiterhin neue Charaktere, Waffen, Spielmodi, Karten und noch viel mehr einführen wollten. Um das Spiel und das Spielerlebnis der Fans zu verbessern, wollen wir regelmäßig sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige DLCs veröffentlichen. Glücklicherweise ist das Setting von Predator: Hunting Grounds unglaublich vielseitig und bietet uns viele Möglichkeiten. Nachdem wir letzten Monat mit Dutch ein neues Feuerteam-Mitglied eingeführt haben, möchten wir euch diesen Monat eine neue Predator-Klasse vorstellen.

Der Samurai-Predator ist da. Diese Predator-Klasse basiert auf einer uralten japanischen Legende, die mit diesem Dämon aus den Höhen zum Leben erweckt wird. An den heißesten Tagen des Jahres, wenn die Sonne erbarmungslos auf die Nacken der Bauern schien, hallte ein unverkennbares Rauschen durch die Lüfte. Die Samurai-Krieger erkannten dieses Omen und griffen nach ihren Waffen, um diesen unsichtbaren Dämon zu bekämpfen. Jedes Jahr fielen die tapfersten, mächtigsten Krieger im ehrenhaften Kampf gegen diesen Yautja in einem Ritual, das Jahrhunderte lang bestehen blieb. Wir freuen uns darauf, Spieler mit diesem Yautja in den Jagdgründen zu sehen. Außerdem enthält das DLC-Paket frühen Zugriff auf das Predator-Katana. Später im Juli können alle Spieler das Predator-Katana freischalten.

Nur zur Erinnerung, falls ihr es vor ein paar Wochen verpasst habt: Das kostenlose Update ist seit dem 12. Juni im Spiel verfügbar. Seit diesem Update sind Dutchs QR5 „Hammerhead“ und sein Messer für alle Spieler freischaltbar. Außerdem enthält das Updates eine ganze Menge an neuen Anpassungsoptionen.* Die vollständige Liste von Anpassungsoptionen findet ihr hier in den Illfonic-Foren; dort habt ihr auch Zugriff auf die Patch Notes für 1.10. Außerdem haben wir von der Community erfahren, dass viele Spieler bereits Level 100 erreicht haben, also haben wir die Levelobergrenze auf 150 erhöht. Wenn Spieler dieses neue Level erreichen, erhalten sie als Belohnung die Predator-Klasse „Ältester“. Ich habe sogar schon ein paar Älteste im Spiel gesehen. Ich kann es kaum erwarten, diese Woche auf der Jagd auch ein paar Samurais zu erblicken.

*Waffen, Skins und Klassen müssen erst im Spiel freigeschaltet werden; kosmetische Gegenstände werden zufällig im Spiel gefunden.