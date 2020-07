Spiele-Check: Atomicrops - Kunterbunte Ballerbude

PC

Aller Anfang ist schwer - dies sind die Startbedingungen im fünften Schwierigkeitsgrad. Ihr habt nur ein kleines Feld, wenig Pflanzen und Maulwürfe versuchen euch an der Arbeit zu hindern.

Überleben nach dem Fallout

Unser Jungbauer Rye, einer von drei spielbaren Charakteren: Das Upgrade-Feld ist gut gefüllt, die wichtigsten Werte sind gesteigert und wer wünscht sich nicht ein Bienenwesen als Angetrauten?

Böses Roguelite - Gutes Roguelite

Grafik, Sound und die Steuerung

So kann das Midgame auf einem der niedrigeren Schwierigkeitsgrade aussehen: Ein berittener Spieler, seine Begleiterin, viele helfende Tiere und noch ordentlich Pflanzen zu pflanzen!

Fazit

Taktik-Action für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 12,99 Euro (Playstation 4) und 14,99 Euro (PC im Epic Games Store, Xbox One, Switch)

In einem Satz: Kurzweiliger Top-Down-Shooter, hinter dessen Cute'em-Up-Look sich ein kompetentes und forderndes Actionspiel verbirgt.

Inübernehmt ihr den Bauernhof eures verstorbenen Onkels, doch dann ändert eine Atombombenexplosion alles. Fortan seid ihr dafür verantwortlich, das nahegelegene Dorf mit Lebensmitteln zu versorgen. Also zieht ihr Pflanzen auf und beschützt sie nach Einbruch der Dunkelheit vor allerlei fiesen Gesellen. Atomicrops ist keine Landwirtschaftssimulation, zwar bestellt ihr ein Feld und fahrt am Ende des Tages die verdiente Ernte ein. Der Star dieses Actionspiels ist aber eindeutig die kurzweilige und fordernde Ballerei.Ein Spieldurchlauf beginnt im Frühling und erstreckt sich im Idealfall über die Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter. Jede Jahreszeit dauert drei Tage und das Ziel eines jeden Tages ist, so viele Pflanzen wie möglich zu ernten. Zum einen verdient ihr so für kurzfristige Investitionen die Cashews, eine Spielwährung. Außerdem werdet ihr in der saisonalen Endabrechnung von Bürgermeisterin Tina Tulip nur üppig belohnt, wenn ihr ordentlich abliefert.Jeder Tag gliedert sich in drei Phasen. Tagsüber bestellt ihr euer Feld, erkundet angrenzende Areale, bekämpft die dort lauernden Gegner und erhaltet als Belohnung Upgrades und Samen. Aber spätestens wenn die Sonne untergeht, solltet ihr zurück zu eurem Feld eilen, denn in der Nacht greifen wilde, schwer bewaffnete Häschen, gefräßige Würmer und Wespen euren Acker an. Am Ende von Tag drei stellt ihr euch zudem einem besonders mächtigen Jahreszeitendboss. Überlebt ihr alle vier regulären Jahreszeiten, steht der finale Endkampf gegen ein riesiges verstrahltes Obergemüse an. Seid ihr auch hier siegreich, dürft ihr den nächsten Durchlauf in einem höheren Schwierigkeitsgrad beginnen.Am Ende jeden Tages bringt euch ein Hubschrauber in das Dorf zurück. Hier entscheidet ihr, wie ihr die verdienten Cashews investiert: Für bessere Bewaffnung, weitere Samen oder andere nützliche Dinge. Außerdem könnt ihr von Fremden hilfreiche Upgrades gegen Rosen eintauschen, eine weitere Währung die ihr anbauen könnt. Wenn ihr dem oder der Auserwählten genug „Liebesbekundungen“ zukommen lasst, dürft ihr sie sogar heiraten und habt fortan einen Begleiter an eurer Seite.Atomicrops setzt euch, außer im Dorf, ständig unter Zeitdruck. Ein Tag dauert zu Beginn des Spiels lediglich wenige Minuten. Vor allem das Zeitfenster für die Pflege eures Gemüsegartens und die Erkundung der angrenzenden Areale fällt knapp aus. Anfangs stehen euch dafür 90 Sekunden zur Verfügung. Zwar könnt ihr auch nachts noch ackern, pflanzen, bewässern und ernten. Chaotische Aktionen nehmen unter Feindbeschuss jedoch überproportional zu. Der knappe Zeitrahmen und das daraus resultierende Tempo, führen zu einer Hatz durch die Spielwelt, was viel vom Reiz des Spiels ausmacht.In Atomicrops gleichen die Spieldurchläufe einer Wundertüte, denn der Zufall entscheidet, welche Gegenstände und Upgrades ihr in einem Durchlauf findet oder von der Bürgermeisterin erhaltet. Kein Run gleicht dem Vorherigen, aber es kann frustrieren, wenn Partout nur die ungeliebten Items droppen. Es gibt auch ein fixes Element: Verliert ihr all eure Lebenspunkte, ist der Run vorbei.Das Spiel bietet allerdings eine versöhnliche Komponente. Zwar ist die Lernkurve anfangs steil, aber in jedem Durchgang entdeckt ihr Neues und kommt weiter voran. Atomicrops fühlt sich für mich "fair" an. Zudem verdient ihr euch Füllhörner, die ihr bei vier Ameisen im Starthub für dauerhafte Verbesserungen eintauschen könnt. Diese Upgrades sind sehr hilfreich und erleichtern das Überleben ungemein. Allerdings müsst ihr die gekidnappten Ameisen in den angrenzenden Bereichen zuerst befreien.Grafisch präsentiert sich Atomicrops in einem sehr groben Pixellook, den ich mir erst mal „schönsehen“ musste. Die Optik ist generell sehr niedlich und überdreht, da sich Atomicrops nie ernst nimmt, passt das letztlich doch gut zusammen. Der Sound passt zum Spielgeschehen, er ist ein gelungenes, aber kein hervorstechendes Element. Atomicrops spiele ich ausnahmslos mit dem Controller und das funktioniert sehr gut. In den Kampfabschnitten, wenn die Hektik zunimmt, sitzt zwar nicht immer jeder Handgriff. Aber dank des „arcadigen“ Spielablauf sind Missgeschicke nach einem tiefen Atemzug vergessen.Atomicrops hat mich positiv überrascht und das Ackern und Ballern in diesem launigen, kurzweiligen und durchdachten Actionspiel macht mir großen Spaß. Anfangs bedarf es etwas Durchhaltevermögen, aber dank der permanenten Verbesserungen werden auch weniger begnadete Spieler Erfolgserlebnisse erleben. Atomicrops ist kein besonders komplexes Spiel, das Grundprinzip bleibt in jedem Run gleich und es stellt sich natürlich eine Routine ein. Aber mich motiviert es, immer höhere Schwierigkeitsgrade zu meistern und das, worauf es ankommt, ist einfach gut: Wichtig is' auf'm Platz... oder Acker.