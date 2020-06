PM: So erleben PS4-Spieler die riesige Geschichte des Fairy Tail-Franchises (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Magie des Fairy Tail-Universums wird lebendig, von Zauberern, über Drachen bis hin zu magischen Katzen. Um diese faszinierende Welt einzufangen, haben wir uns entschlossen, Spieler mitten in die Geschichte von Fairy Tail zu versetzen. Dort startet ihr eure RPG-Erfahrung mitten in einem epischen Kampf gegen einen alten Feind, um dem PlayStation-Publikum die feurigen Zauber und beliebten Charaktere vorzustellen.

Die Geschichte beginnt am Ende des beliebten Tenrou Island-Arcs. Tenrou Island ist als heiliger Boden für die Fairy Tail-Gilde bekannt, eine bunter Mischung von Magiern, die um Ruhm und Ehre kämpfen und sich nun zu einer Beförderungszeremonie versammelt haben. Sie alle wollen sehen, wer der nächste Magier der S-Klasse wird. Allerdings ist plötzlich eine schreckliche Vorahnung wahr geworden und die Gilde wird vom bösen Hades überfallen. Also springen die Helden in die Schlacht und starten ein Abenteuer, das sie von Tenrou Island zum Tartaros-Arc und darüber hinaus führt. Dabei versuchen sie, die Fairy Tail Gilde wieder herzustellen.

Wer nicht mit dem Beginn der Fairy Tail-Geschichte vertraut ist oder Fans des Anime / Mangas eine kurze Auffrischung wollen, wird problemlos auf den neuesten Stand gebracht. Wenn ihr durch unsere wunderschön animierte 3D-Stadt Magnolia lauft, bewegt euch in Richtung Fluss, bis zum ursprüngliche Gebäude der Fairy Tail-Gilde (Nicht die heruntergekommene Gildenhalle, in der eure aktuelle Crew arbeitet!). Geht die Treppe hinunter, dann werdet ihr einen besonderen Ort entdecken, der allen Fairy Tail-Fans vermutlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert: Ein Gebäudeteil, das als Lucy’s House bekannt ist.

Für mich ist dies einer der coolsten Orte im Spiel, denn hier könnt ihr Hintergrundgeschichten zu den Charakteren nachlesen und sogar die ursprünglichen Fairy Tail-Handlungsstränge nachholen (Von Beginn des Anime bis zu dem Punkt, an dem ihr euch gerade befindet). Schaut euch die Zwischensequenzen aus dem Spiel noch einmal an, lauscht dem Soundtrack des Spiels und wechselt hier euer Kostüm. Dazu kommt die Möglichkeit, Belohnungen für all die versteckten Süßigkeiten zu erhalten, die Nikora auf Schlachtfeldern sammelt. Dies ist ein Raum im Spiel, den ihr sicher nicht mehr missen wollt!

Aber Lucy’s House ist nicht das einzige Feature, das eingefleischte Fans der Serie entdecken wollen. Wir haben auch eine Sammlung brandneuer Unisono-Raids, die speziell für das Spiel von Fairy Tail-Schöpfer und Mastermind Hiro Mashima entwickelt wurden. Diese mächtigen magischen Angriffe verketten einige der spektakulärsten Zaubersprüche, die die Gilde zu bieten hat. Werft einen Blick auf das exklusive Video, um zu sehen, wie sich die Action in ganz Fiore ausbreitet. Macht sich bereit, eure Zauber zu wirken, wenn das Spiel am 3. Juli startet.