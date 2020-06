Richard Garriott würde gerne Ultima-Remasters entwickeln – EA aber nicht

Ein aktueller Tweet vonauf seinem Twitter-Kanal hat die-Fans wachgerüttelt. Als ein User fragte, ob Garriott in Zeiten, in denen Remasters äußerst populär seien, nicht an Neuauflagen seiner Ultima-Spiele denken würde, antwortete dieser: „Ich würde... aber EA lässt mich nicht. Wir haben es versucht.“ Electronic Arts hält die Rechte an der von Garriott erfundenen Ultima-Reihe, seit dieser sich nach der Fertigstellung vonim Streit von dem Publisher getrennt hatte. Seither hat sich Lord British immer wieder an Ultima-ähnlichen Spielen versucht, etwa mit dem grandios geflopptenoder dem derzeit auf Kickstarter um Finanzierung werbenden, bei dem Garriott als Co-Autor fungiert.

Die Nachricht, dass der gebürtige Engländer an Remasters seiner zwischen 1981 und 1999 erschienenen Rollenspiele gedacht hat, rief sowohl positives („Die Welt braucht den Avatar mehr denn je!“) als auch negatives Echo hervor: „Lasst lieber EA etwas mit der Marke machen und nicht diesen Typen, der Millionen an Crowdfunding-Geldern verprasst hat!“