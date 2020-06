PM: Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales – ein Update von Insomniac Games (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Creative Director bei Insomniac Games. Letzte Woche haben wir euch voller Spannung den Beginn eurer Reise mitMarvel‘s Spider-Man auf PlayStation 5 vorgestellt –Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales. Dieses eigenständige Spiel lässt die Spieler an der Entwicklung von Miles Morales teilhaben, während er neue Kräfte entdeckt, die ihn von seinem Mentor Peter Parker unterscheiden.

Die Reaktionen, die wir letzte Woche erhalten haben, waren einfach nur unglaublich. Aber wir wollten uns noch ein wenig mehr Zeit nehmen, um über das Spiel und den Trailer, den ihr gesehen habt, zu sprechen und ein paar Dinge hervorzuheben, die euch vielleicht entgangen sind. Werft einen Blick nach oben.

Bei Insomniac Games sind wir schon lange große Fans der Figur Miles Morales. Das hat schon vor Jahren angefangen, als Bryan Intihar (Creative Director,Marvel‘s Spider-Man) vorschlug, dass wir Miles Morales zu einem Teil desselben Universums machen sollten, in dem auch Peter Parker lebt. Wir haben ihn klammheimlich am Ende unserer E3-Demo im Jahr 2017 vorgestellt und das Publikum überrascht, denn sie dachten, das PlayStation-Briefing wäre schon vorbei.

Als wir weiter am Marvel‘s Spider-Man-Universum arbeiteten, wurde uns klar, dass Miles‘ Werdegang zu Spider-Man sein eigenes Spiel brauchen würde. Miles‘ multikultureller Hintergrund spiegelt eine modernere, vielseitigere Welt wider und wir wollten den Spielern eine neue Story bieten – mit anderen Kulissen, neuen Schurken und einzigartigen Aufgaben in Marvels New York City. Wir mussten daraus einfach das nächste Abenteuer im Universum von Marvel‘s Spider-Man machen und hoffen, ihr lasst es euch nicht entgehen.

Lasst uns ein wenig mehr über den Schauplatz des Geschehens sprechen.Der Winter hat Einzug gehalten, rund ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Spiels. Marvels New York ist von Schnee bedeckt und kurz vor den Weihnachtsferien bricht ein Krieg zwischen einem Energieunternehmen und einer kriminellen Hightech-Armee aus. Miles‘ neues Zuhause in Harlem befindet sich im Zentrum der Kämpfe.

Wir wissen, dass viele von euch erfahren möchten, wie umfangreich das Spiel ist. Unser Team bei Insomniac hat seit dem Ende der Entwicklung vonMarvel‘s Spider-Man hart daran gearbeitet, euch ein fantastisches Miles-Morales-Abenteuer bieten zu können.Ihr werdet einen kompletten Handlungsbogen mit Miles erleben – einen, der im Gesamtumfang eher einem Spiel wie Uncharted: The Lost Legacyähnelt.Marvel‘s Spider-Man: Miles Moralesist ein wichtiges, emotionales und essenzielles Erlebnis imMarvel‘s Spider-Man-Universum, das voller Herzblut steckt. Wir hoffen, dass ihr das genauso empfinden werdet.

Außerdem freuen wir uns darauf, dass dieses Spiel im kommenden Winter die Stärke von PlayStation 5 demonstrieren wird.Marvel‘s Spider-Man: Miles Moraleswird nahezusofortiges Laden, Raytracing, 3D-Audio und den DualSense Controller zur Schau stellen. Wir haben unsere Charaktere mit 4D-Scans aufgerüstet, die Hautschattierungen verbessert, damit sie noch realistischer aussehen, und spline-basiertes Haar zum Einsatz gebracht, das sich natürlich bewegt. Auch das Stadtbild wurde zu einem großen Teil angepasst, um die Vorteile der neuen Konsole zu nutzen. Während ihr Miles‘ Geschichte erlebt, werdet ihr Dinge auf eine völlig neue Art und Weise sehen, hören und fühlen können – all dasdank PS5.

Es war großartig, der Creative Director fürMarvel‘s Spider-Man: Miles Morales zu sein und mit so einem unglaublichen Team zu arbeiten. Ich bin gegen Ende vonMarvel‘s Spider-Man zu Insomniac gestoßen, und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit unserem Team und mit Marvel, um eine neue Story und ein neues Erlebnis um und über Miles Morales zu erschaffen, war ein Highlight meiner Karriere. Es war ebenfalls toll, mit Bryan Intihar arbeiten zu können, der der Director des ersten Spiels war und weiterhin große Vorhaben für dasMarvel‘s Spider-Man-Universum austüftelt.

Oh, und noch eine letzte Sache: Viele Fans unter euch haben sich gefragt, ob Peter Parker wohlauf ist. Keine Sorge, wir haben noch einiges von Peters Geschichte zu erzählen. Aber in diesem Spiel dreht sich alles um Miles, einen wesentlichen Teil unseres Spider-Man-Universums, und ihr wollt garantiert nicht verpassen, was alles passiert.

Vielen Dank für die unglaublichen Reaktionen auf unser Spiel in der letzten Woche und für all die lieben Worte in den sozialen Medien. Wir freuen uns schon darauf, in den kommenden Monaten mehr Zeit mit euch zu verbringen und mehr über das Spiel, an dem wir alle arbeiten, zu enthüllen.

Wir können es kaum erwarten, euch diesen Winter durch Marvels schneebedecktes New York City schwingen zu sehen. Folgt Insomniac Games auf Instagram und Twitter, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.