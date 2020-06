PM: Neues Fall Guys BTS Video erklimmt die Stumble Grounds (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fall Guys ist der ultimative Showdown von 60 Teilnehmer in Form von energiegeladenen Jellybeans. In einer Reihe herausfordernder und abwechslungsreicher Runden werden Stück für Stück Teilnehmer eliminiert, bis nur noch eine Bohne übrig ist. Der Gewinner erhält Anbetung, Ruhm und vor allem die begehrte Krone der Fall Guys!

In diese Episode von Behind The Stumbles wollen wir ein paar Informationen mit euch darüber teilen, wie die Herausforderungen in der farbenfrohen Welt von Fall Guys aussehen.

Einige der größten Inspirationen sind die Shows Takeshi’s Castle, Wipeout, und MXC. Das Team spricht über den Forschungsprozess und darüber, wie viel Zeit sie damit verbracht haben, Clips aus diesen Shows erneut anzusehen.

Im ultimativen Test des Engagements für die Spieleentwicklung haben wir unser Team sogar zu einem aufblasbaren Hindernisparcours geschickt – also im dem wirklichen Leben! Er ist als „Das Monster“ bekannt. Das hat sie zu den Levels mit federnden und nicht bedrohlichen Materialien inspiriert.

Eine der größten Herausforderungen stellt Folgendes dar: Jedes Level in Fall Guys soll sich wie ein komplett neuer Spielmodus anfühlen. Das bedeutet,dass die Designer nicht nur eine neue Umgebung schaffen mussten, sondern auch neue Mechaniken. Alles sollte so unterschiedlich wie möglich sein – muss aber genauso viel Spaß machen.

Als Community Manager ist es toll zu sehen, dass jeder von euch ein anderes Lieblingslevel hat. Mit einem Mix aus Rennen, Skill und Logik-Games ist für jeden etwas dabei!

Wir können es kaum erwarten, noch mehr Details über das Spiel zu verraten. wenn wir dem Release auf PS4 noch näher kommen – schon diesen Sommer!

Wir hoffen, ihr genießt das Behind The Stumbles Video und seid auch schon so aufgeregt, alle verrückten Level auszuprobieren.