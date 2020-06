Elfenhof-Sitzung nach Auslöschung unserer Westarmee (Warhammer 2 LP)

Wir werden sie rächen! Aber wann?

Teaser Edle Elfenadlige (und solche, die es gerade erst werden wollen), kommt herbei und helft unserem Kriegsrat bei einer folgenschweren Entscheidung! Gilgalion ist tot, seine Armee vernichtet, was tun?

Gilgalion ist mit seiner kompletten Expeditionsarmee bereits Stunden nach Betreten des Nordwestkontinents bei Skavenkapp von zwei starken Dunkelelfen-Armeen (und fünf Hydras) vernichtet worden: Zu zahlreich und zu hochstufig war das niederträchtige Geschmeiß, das ihm die Naggarothi entgegenwarfen.

Deshalb rufen wir alle Elfenadlinge an den Hof zur Sondersitzung, um das weitere Vorgehen zu beraten! Sollen wir sofort Rache üben, nach Sieg gegen die Skaelinger zumindest Nagarythe verteidigen, mit mehr Vorlauf (und vielleicht nicht mehr in diesem Monat) eine massive Invasion starten – oder ist es gar an der Zeit, auf absehbare Zeit in die Defensive zu gehen? Sagt es uns bis Mittwoch!

(Die Umfrage findet parallel am Elfenhof und hier statt, die Diskussion direkt hier. Ihr müsst einmalig 5 Euro in die Schatztruhe des Elfenkönigs geworfen haben, um stimmberechtigt zu sein.)

