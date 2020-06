PS Plus im Juli mit NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider und Erica

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Juli ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Da der Dienst aktuell seinen zehnten Geburtstag feiert, stehen diesmal drei statt der üblichen zwei Spiele zum Download bereit. Ab dem 7. Juli 2020 könnt ihr euch so das Basketballspiel NBA 2K20 (GG-Userwertung 8.5), das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (GG-Test mit Note 9.0) sowie das Story-Adventure Erica (GG-Test mit Note 8.0) sichern.

Wenn ihr Call of Duty - WW2 und Star Wars - Battlefront 2 aus dem Juni-Angebot bisher noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr diese noch bis zum 6. Juli 2020 nachholen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.

Um das Jubiläum zu feiern, wird Sony in den nächsten Tagen zudem ein kostenloses PS4-Design veröffentlichen, das nur für kurze Zeit im Playstation Store verfügbar sein soll. Zudem gibt es am Wochenende vom 4. Juli 2020 12:01 Uhr bis zum 05. Juli 2020 23.59 Uhr ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, bei dem ihr auch ohne aktive Mitgliedschaft bei Playstation Plus Online spielen könnt.