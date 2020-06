PM: Creator of the Month – Juni: MagmaMonsta spielt mit dem Tod! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Viele Künstler spüren bereits in jungen Jahren, dass sie ihre Kreativität übermannt – im positiven Sinne! Die meisten Kinder sprudeln über vor tollen Ideen und bringen sie zu Papier. Bei einigen bleibt dieser kreative Ansatz während der Entwicklung erhalten und verstärkt sich noch weiter. So war es auch bei unserem Creator of the Month. Ob mit Stiften, Stop-Motion-Videos oder Basteleien: MagmaMonsta wollte sich immer neu ausprobieren und den eigenen Ideen Ausdruck verleihen. Das machte unserem Creator so viel Spaß, dass sich schließlich auch die berufliche Laufbahn in diese Richtung entwickelte und MagmaMonsta nun mit Grafik Design durchstartet. Kein Wunder also, dass mit diesem Hintergrundwissen fantastische Werke für und mit Dreams entstanden sind.

Fabian, so der richtige Name unseres Creators, hat sich für den Newsletter von Media Molecule angemeldet und erhielt so recht schnell einen Code zur Beta von Dreams, die im Dezember 2018 startete. Für ihn war schon in dieser kurzen Zeit klar: Dreams wird etwas ganz Besonderes. Allein die Möglichkeiten aus der Beta übertrafen all seine Vorstellungen zum Spiel. Dass die Entwickler in Sachen Kreativität was drauf haben, wusste MagmaMonsta aber sowieso schon lange. Bereits bei der ersten Ankündigung zu LittleBigPlanet begann seine Begeisterung für das Studio – und die hält bis heute an! Besonders die schier endlose Kreativität und die Vielzahl an Möglichkeiten faszinieren ihn sehr. Und Dreams setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Als er das erste Mal die Funktionen in der Beta testen konnte, fühlte er sich in seine Kindheit zurückversetzt. In ihm kam das selbe Gefühl von Neugier auf, das er mit 13 Jahren hatte, als LittleBigPlanet erschien.

Um seine Kreativität auszuleben, bastelt unser Creator of the Month an vielen verschiedenen Items, die mit unterschiedlichen Tools erstellt wurden. Diese könnt ihr dann als Packs über Dreams von ihm bekommen und in euren eigenen Kreationen nutzen. Praktisch, oder? MagmaMonsta erstellt gerne Zubehör und einzelne Teile für die Community, ein eigenes Spiel und sogar eine Animationsserie sind aber auch schon in Planung. Seine Packs werden aktuell sehr gut angenommen und in unterschiedlichen Träumen verwendet. Wir sind gespannt, was noch kommt!

Sein bekanntestes Werk ist das „Day of the Dead“-Level Pack, in das er gut einen Monat Arbeit gesteckt hat. Darin enthalten sind zahlreiche Items, die zum mexikanischen Todesfeiertag, Dia de los Muertos, passen. Viele typisch mexikanischen Motive, starke Muster und Totenköpfe inklusive. Obwohl einige Elemente davon weltweit bekannt und standardisiert sind, versucht MagmaMonsta seinen eigenen Stil immer mit einfließen zu lassen. Dadurch haben all seine Werke einen hohen Wiedererkennungswert.

Ihr seid neugierig auf MagmaMonsta geworden? Dann besucht ihn doch einfach mal auf Twitch – fast täglich gibt es dort neuen Content von ihm zu sehen.