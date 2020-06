GG-Rückblick KW 26/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Cyberpunk 2077 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 26: Rückblick von Sonntag, 21. Juni, bis Samstag, 27. Juni 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Der Büro-Umzug ist geschafft, wie auch das dazu passende Video verdeutlicht. Der 60. WochenSchlussCast stellt zugleich den 1. Podcast in den neuen Räumlichkeiten dar. In Bezug auf neue Inhalte veröffentlichten wir unter anderem Previews zu Cyberpunk 2077 und Dirt 5, getestet haben wir außerdem das aktuelle Spongebob-Spiel. Während das Sekiro-Letsplay pausiert, schreitet das interaktive Let's Play zu Total War - Warhammer 2 weiter voran und umfasst derzeit 33 Folgen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass eine der beiden am häufigsten aufgerufenen News in der nachfolgenden Liste vertreten ist, ist eher eine Überraschung. Bei der zweiten hingegen – in der es neben zahlreichen sachlichen Postings auch jene Gamer-Kommentare gibt, die zumindest höchst irritierend sind – war die Platzierung hingegen absehbar. Außerdem vertreten sind zwei Meldungen zu Microsoft, neue Infos zu Diablo 4 oder auch die Buchankündigung zur Geschichte von Sierra On-Line. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 28. Juni (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Die Plus-Galerie mit Titeln, die ihr vor zehn Jahren gespielt habt, steht in den Startlöchern: In Kürze wird das entsprechende Teilnahmeformular freigegeben. Ein weiteres User-Projekt, für das Autoren gesucht werden, ist eine geplante Artikelreihe zum Jubiläum von Fallout - New Vegas:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Biomutant: Gut 9 Minuten Gameplay-Szenen und Interview im Video

Wer sich auf Biomutant freut, erhielt in den vergangenen Monaten nicht all zu viele Informationen zum im Jahr 2017 angekündigten Open-World-Rollenspiel. In Form eines etwa neun Minuten langen (Gameplay-)Videos und eines aktuellen Interviews wurde diese „Dürrezeit“ nun unterbrochen.

» Spielt bald Q-artett mit euch! «

— Q-Bert am 28. Juni 2020

❺ ⚊ KW 26/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mit der Note 9.0 bewerteten wir seinerzeit das hervorragende Batman - Arkham Knight, eine Stunde der Kririker steht euch zum Actionspiel ebenfalls zur Verfügung. Vor fünf Jahren fand ein Community-Event statt, in dessen Verlauf Hearthstone - Heroes of Warcraft gespielt wurde – Anfang Juli wurde mit justFaked der Gewinner gekürt. Im Newsbereich informierten wir euch unter anderem über Shenmue 3, die Löschung von Spielen mit Südstaaten-Flagge oder auch einen Speedrun mit verbundenen Augen:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: