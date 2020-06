Bloodstained - Curse of the Moon 2 erscheint am 10. Juli + Trailer

PC Switch XOne PS4

Entwickler und Publisher Inti Creates haben bei Twitter angekündigt, dass Bloodstained - Curse of the Moon 2 am 10. Juli für PC, Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen wird.

Schließen Sie sich Zangetsu zusammen mit neuen und alten Kameraden an und bekämpfen Sie die dämonische Bedrohung allein oder zusammen mit einem Freund in der örtlichen Genossenschaft!

Der Vorgänger Bloodstained - Curse of the Moon wurde im Rahmen der Kickstarter-Kampagne für das Spiel Bloodstained - Ritual of the Night als Stretch Goal frei geschaltet und war optisch wie inhaltlich an die 8-Bit-Ära der Castlevania-Spiele angelehnt. Während Backer des Spiels Curse of the Moon als kostenlose Beigabe geliefert bekamen, wurde der Titel auch anderen interessierten Spielern für den PC, Xbox One, PS4, Switch, Vita und Nintendo 3DS zum Erwerb zugänglich gemacht.

Auch Teil zwei wurde wieder unter der Federführung von Koji Igarashi entwickelt und bietet erneut 8-Bit-Optik mit klassischer 2D-Action. Zusätzlich zu den Charakteren aus dem Vorgänger werdet ihr mit drei neuen Figuren - unter anderem der Exorzistin Dominique - in die Schlacht ziehen können. Laut der Steam-Produkt-Seite wird es auch einen lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus geben.