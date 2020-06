Eure Top-Titel im Q3 2020

Teaser Trotz Corona-Krise ist das dritte Quartal prall gefüllt mit Neuerscheinungen für alle wichtigen Plattformen. Doch auf welches der Spiele im genannten Zeitraum freut ihr euch persönlich am meisten?

Ghost of Tsushima 21% Wasteland 3 16% Mafia - Definitive Edition 16% Ein anderes Spiel (siehe Kommentar) 10% Paper Mario - The Origami King 9% Iron Harvest 8% Marvel's Avengers 5% Death Stranding (PC) 3% Total War Saga - Troy 2% The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 3 2% Destroy All Humans! 2% Trackmania 2% Project Cars 3 2% Marvel's Iron Man VR 1% F1 2020 1% Fast & Furious Crossroads 0% The Wonderful 101 - Remastered 0%

News-Update (Ergebnis):Ganze 70 Prozent der Stimmen unserer Umfrage zu den Most-Wanted-Spielen im dritten Quartal verteilen sich auf die fünf bestplatzierten Titel. Die meisten davon (21 Prozent) schwelgen in Vorfreude auf Sucker Punchs Open-World-Actionspiel Ghost of Tsushima. Aber auch Wasteland 3 und das Remake von Mafia (eine Stimme weniger als Wasteland) liegen mit jeweils 16 Prozent weit oben in der Gunst der Umfrageteilnehmer. Die letzten beiden Plätze der Top 5 erreichen Paper Mario - The Origami King (9 Prozent) und King Art Games' Strategiespiel Iron Harvest (8 Prozent). Rund 10 Prozent bevorzugen ein nicht in der Abstimmungsliste aufgeführtes Spiel. Oft genannt wurde etwa das sträflicherweise vergessenevon Paradox, aber auch einige Titel, bei denen noch nicht final feststeht, ob sie im genannten Quartal bereits zu haben sein werden.Ursprüngliche News:Die Corona-Krise hat in den vergangenen Wochen und Monaten für manch eine Spiele-Verschiebung gesorgt, allerdings letztlich nur in Ausnahmefällen (mehr Details zu den Auswirkungen auf deutsche Entwicklerstudios erfahrt ihr in den Kurzinterviews mitund). Auch im dritten Quartal dieses Jahres sind die möglichen Langzeitkonsequenzen des Covid-19-Virus noch nicht spürbar, denn etliche Publisher veröffentlichen in den Monaten Juli bis September neue Produkte für PC und Konsolen.Allein im Juli erscheinen mitodergleich mehrere potenzielle Spielehighlights. Mit, der Definitive Edition vonodergeht es auch im August und September munter weiter. Doch welches dieser und andere im dritten Quartal erscheinenden Spiele ist euer persönlicher Most-Wanted-Titel? Wir können natürlich nicht sämtliche Spiele zur Wahl in der unter dieser News eingebetteten Umfrage stellen. Sollte euer Favorit also nicht einzeln genannt werden, wählt einfach die Option „Ein anderes Spiel“ und verratet uns in den Kommentaren, auf was ihr euch in Q3/2020 am meisten freut. Fühlt eucht ferner generell frei darin, uns auch sonst in den Kommentaren näher zu sagen, weshalb ihr euch auf dieses oder jenes Spiel am meisten freut, und darin, eure Sichtweise mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link