Zankstelle Vol. 48: Red Dead Redemption

Im Jahre 2010 verpflanzte die Firma Rockstar ihre GTA-Formel in den Wilden Westen. War das erste Spiel der Red-Dead-Reihe namens Red Dead Revolver noch ein recht geradliniger Shooter mit Hub-Bereich, wagte Red Dead Redemption den großen Sprung in die Open World hinaus. Im Grenzgebiet zwischen den noch jungen Vereinigten Staaten und Mexiko wird der ehemalige Revolverheld John Marston in einen Feldzug gegen seine alte Bande verstrickt und gerät dabei in so manche brenzlige Situation.

Die beiden GG-User "Wild West" Hendrik und Jürgen "The Kid" haben eine ganz unterschiedliche Historie, die sie mit diesem Spiel verbindet. Red Dead Redemption war für Jürgen auf der XBox 360 das beste Spiel dieser Konsolengeneration und eines der wenigen Open World-Games, die er je zu Ende gespielt hat. Es war auch gleichzeitig das erste Spiel, dessen Soundtrack und dessen DLC er gekauft hat. Hendrik dagegen fand erst vor kurzem den Weg in den Westen und hat es ganz aktuell auf der XBox One durchgespielt. Es stellen sich also diverse Fragen: Ist das Spiel gut gealtert? Ist es wirklich ein GTA im Wilden Westen? Und: Woran wird sich Jürgen nach all den Jahren überhaupt noch erinnern?

