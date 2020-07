Spezifikationen deuten zweite Next-Gen-Konsole von Microsoft an

Xbox X

Laut einem Artikel des Magazins The Verge enthält das Xbox Development Kit in der Juni-Version das Profil einer weiteren Microsoft-Konsole. Entsprechende Dokumente wurden von einer unbekannten Quelle bei Twitter veröffentlicht. Aus den Daten lassen sich die Spezifikationen einer zweiten, deutlich leistungsärmeren Hardwareplattform ableiten, deren Verhalten Entwickler nun auf einem Series-X-Development-Kit emulieren können. Somit sind neben der Xbox Series X (Codename Anaconda) die Spezifikationen einer weiteren Konsole bekannt geworden, die Microsoft ebenfalls noch Ende 2020 zu veröffentlichen plant: Die Xbox Series S (Codename Lockhart). Vergleicht man die technischen Daten der beiden Konsolen miteinander, fallen vor allem der deutlich kleinere Arbeitsspeicher und die weitaus leistungsschwächere Grafikeinheit auf. Die folgenden Schlussfolgerungen sind nicht Teil des bei Twitter veröffentlichten Dokuments oder des Artikels bei The Verge, sondern stellen die Annahmen des Autors dieser News dar.

Den Arbeitsspeicher hat Microsoft bei den Konsolen in schnelleren und langsameren Speicher aufgeteilt. Die X kann hier mit 10 GB schnellem (560 GB/s Datendurchsatz) und 6 GB langsamerem (336 GB/s) GDDR6-Ram aufwarten, die Series S hingegen mit 8 GB schnellem und 2 GB langsamerem. Die Grafikeinheit basiert bei beiden Versionen auf AMDs RDNA-2-Architektur. Bei einem TeraFLOPS-Leistungsvergleich kommt die Series X auf 12, das Modell S auf rund 4 TFLOPS. Zum Vergleich: die Playstation 5, ebenso RDNA 2, kommt auf 10,3 TFLOPS.

Will man diesen Wert nun mit der aktuellen Generation vergleichen, muss dabei jedoch beachtet werden, dass TeraFLOPS nicht einfach blind nebeneinander gestellt werden können. Wie auch bei GHz-Angaben ist die Leistung am Ende stark von der Architektur geprägt. Während die vorgenannten Systeme also durch die gleiche Architektur bestens miteinander vergleichbar sind, kann man die 6 TFLOPS der One X hier nur bedingt unterbringen. Nach allem was über AMDs RDNA2 bisher bekannt ist, wird die Grafikeinheit der Series S jedoch durchaus die Leistung einer One X erreichen können. Die weiteren Angaben zu der neuen Hardware sind wenig spektakulär. Die CPU besitzt wie der große Bruder acht Kerne und kann 16 Threads bereitstellen, die jedoch ein wenig langsamer takten. Was die SSD angeht, ist davon auszugehen, dass sie der Geschwindigkeit und dem Verhalten der Series X entspricht.

Stellt man diese beiden Konsolen der gleichen Generation nun gegenüber, wird schnell klar, dass Microsoft weiterhin das Ziel verfolgt, eine günstige Basisplattform anzubieten, die das Spielen aktueller Titel mit niedrigen Frameraten und in niedrigerer Auflösung ermöglichen soll. Wer einen 4K-Fernseher besitzt und deutlich tiefer in die Tasche greifen möchte, erhält mit der Series X mehr RAM, um höher aufgelöste Texturen vorzuhalten, welche die deutlich potentere Grafikeinheit dann in höherer Auflösung und bei mehr Bildern pro Sekunde auf den Bildschirm bringen kann.

Von Sony ist bisher noch nichts zu einer zweiten Konsole verlautbart worden. Es gibt lediglich ein zweites Modell der Playstation 5 ohne optisches Laufwerk. Entsprechend stellt nach aktuellem Kenntnisstand die Series S die Untergrenze an Leistung dar, die von der neuen Konsolengeneration zu erwarten ist, und die für die nächsten Jahre wohl kaum ein Multiplattformtitel überschreiten wird. Eine Grafikqualität in Richtung der neuesten Unreal-Engine-5-Tech-Demo wird somit nochmals deutlich unwahrscheinlicher.