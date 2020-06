Microsoft schließt alle Microsoft Stores

Foto: GoToVan // CC BY 2.0

In einer Pressemitteilung hat Microsoft die Schließung aller Microsoft Stores in den USA und weltweit bekanntgegeben. Die Läden waren aufgrund der Covid-19-Pandemie de facto schon seit März nicht mehr geöffnet. The Verge berichtet unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle, dass die Schließungen ohnehin für nächstes Jahr geplant waren und nun wegen des Coronavirus vorgezogen wurden.

Laut Microsoft sollen mit den Schließungen keine Entlassungen einhergehen, da die Mitarbeiter stattdessen von zu Hause aus in den Bereichen Lernsoftware, Fortbildung und Kundenbetreuung eingesetzt werden. Microsoft Corporate VP David Porter erklärt in der Pressemitteilung, dass das Unternehmen in Zukunft stärker in den Online-Handel investieren möchte:

Unsere Online-Verkäufe haben zugelegt, da unsere Produktpalette zunehmend aus digitalen Angeboten besteht und unser Team hat es geschafft, unsere Kunden abseits physischer Standorte zu bedienen.

Die ersten Microsoft Stores öffneten 2009 als Pendant zu den Apple Stores. Die Schließungen kommen wenige Monate vor Erscheinen von Xbox Series X, Surface Go 2 und Co. Andererseits ist durch die Pandemie und dadurch, dass sich die meisten Läden in Einkaufszentren befinden, ohnehin davon auszugehen, dass Abstandsregelungen und begrenzte Kapazitäten bis dahin noch in Kraft sein werden.