PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 30. Juni bis 3. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Hunting Simulator 2

Die Jagd ist eröffnet! Gemeinsam mit Deinem treuen Jagdhund erkundest Du die texanische Wüste oder die tiefen Wälder Colorados und Europas, während Du 33 Tierarten aufspürst und ins Visier nimmst. Stelle Deine Ausrüstung aus über 160 offiziellen Waffen, praktischen Accessoires und vielseitiger Kleidung von offiziellen Marken wie Browning, Winchester und Bushnell zusammen. Bestelle jetzt vor und sicher Dir die Premium-Flinte Beretta 486 von Marc Newson.

The Otterman Empire

Die Otter sind los! In diesem rasanten Party-Shooter schnallst Du Deinem knuffigen Otter ein Jetpack um und stürzt Dich ins Getümmel. Rüste Dich aus, starte die Düsen und erkunde eine fantastisch bunte Galaxie, in der Du jede Menge Chaos auslöst. Mit sich ständig verändernden Spielmodi, acht individualisierbaren Charakteren und Katastrophen, die das ganze Spiel verändern, kommt im Otterman Empire nie Langeweile auf.

Alphadia Genesis

Xbox Play Anywhere – Durch einen mysteriösen Mord drohen die Königreiche Archleign und Ghalzabine nach jahrelangem Frieden zu zerbrechen. Nimm an intensiven rundenbasierten 3D-Schlachten mit wunderschön gerenderten Charakteren, mächtigen Break-Skills und dynamischen Fähigkeiten teil.

Demolish and Build

Demolish and Build bietet vier riesige Standorte, an denen Du Gebäude aller Art erbaust oder bei Bedarf zerstörst. Du bist der Besitzer eines Bau- und Abrissunternehmens, in dem Deine Mitarbeiter mit Säge und Hammer zur Tat schreiten. Aber auch schweres Gerät ist mit von der Partie: Bagger, Bulldozer, Kräne und sogar Roboter unterstützen die Bauvorhaben, die teilweise unter den härtesten Bedingungen auf gefährlichem Terrain stattfinden.

Clash Force

Der diabolische Crackman und seine Schergen sorgen für Chaos, und nur die Clash Force kann seine teuflischen Pläne noch durchkreuzen! Führe Voom, Scorpido oder Echid durch Waldgebiete, Wüsten voller Hydrokulturen, über Minenfelder und schließlich zu Crackmans fliegender Festung, wo Du den Bösewicht in einer bombastischen Schlacht stellst! Clash Force ist eine Liebeserklärung an die klassischen Cartoons und 8 Bit-Spiele der 80er Jahre mit jeder Menge Action und verrückten Charakteren.