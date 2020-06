Teaser Der erste WoSchCa, der (teilweise) in den neuen Redaktionsräumen aufgenommen wurde! Neben dem Umzug geht es unter anderem um Jörgs Spielsession mit Cyberpunk 2077 und Neuigkeiten zu Diablo 4.

Alles glänzt so schön neu in der Redaktion. Es sieht auch ziemlich anders aus in den Zimmern. Und die Zimmer sind ja auch nicht die selben. Kein Wunder, residiert das GamersGlobal-Hauptquartier doch nun im kosmopolitischen Putzbrunn. Das HQ hängt schon wieder am Internet und daher kann Jörg von dort aus mit Heimarbeiter Hagen den WoSchCa bestreiten. Der Umzug ist natürlich nicht das einzige Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat. Jörg erzählt ausführlich von seinem Ausflug in die Cyberpunk-Metropole Night City, Blizzard verrät mehr zum aktuellen Stand des nächsten großen Diablo und Vorwürfe gegen einen der profiliertesten Autoren für Videospiele wurden laut. Alle Themen in der Übersicht: