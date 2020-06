Schnäppchen KW 26/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne iOS Android

Wie üblich präsentieren wir euch zum Wochenende wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store gibt es diese Woche das Jump-and-run Aer - Memories of Old (im GG-Indie-Check) und das Action-Adventure Stranger Things 3 - The Game zum kostenlosen Download. Vor kurzem verschenkte Paradox den Green-Cities-DLC für Cities - Skylines (siehe DLC-Überblick von GG-User onli) an Konsolenspieler, wobei es Probleme beim Einlösen auf der Xbox One gab, weshalb der DLC jetzt noch einmal gratis ist. Alle Fans von Cyberpunk 2077 (in der GG-Preview) bekommen aktuell von GOG eine Goodie-Collection mit Postern, Wallpapern, Gang-Graffitis, Concept-Art-Grafiken und mehr.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Hitman 2 und Stardew Valley).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Arcade Watch Games : iOS/Apple Watch

: iOS/Apple Watch Finding.. : iOS

: iOS Nimian Legends - BrightRidge : Android / iOS

: Android / iOS Nimian Legends - Vandgels : iOS

: iOS Up Slide Down: iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Hitman 2 (Xbox One/Gold) bis 28. Juni

(Xbox One/Gold) bis 28. Juni Museum of Other Realities (PC, VR/Steam) bis 4. Juli

(PC, VR/Steam) bis 4. Juli Stardew Valley (Xbox One/Gold) bis 28. Juni

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.