PM: Vollständig und beständig böse: Dungeons 3 - Complete Collection erscheint h... (Kalypso Media)

PublisherKalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios veröffentlichen heute die "Dungeons 3 - Complete Collection"fürPC(Windows PC, Linux, Mac),PlayStation®4undXbox One. Zur Feier des Tages hat Kalypso Media einen Release-Trailer veröffentlicht und in einerein einer übersichtlichen Infografik den ewig tobenden Kampf zwischen dem (ekelhaft - Anmerkung der Redaktion) Guten und dem Absolut Bösen in der "Dungeons 3"-Sage verewigt.Mehr Informationen im Kalypso Store.

Dungeons 3 - Complete Collection Trailer auf YouTube:

Dungeons 3 - Complete Collection Infographic:

DieDungeons 3 - Complete Collectionist das ultimativ böse Dungeons 3-Erlebnis(94% Steam Reviews) und umfasst das Basispiel (inklusive zahlreichen Content-Updates) und allen sieben Erweiterungen des Fan-Lieblings:Once Upon a Time,Evil of the Caribbean,Lord of the Kings,Clash of Gods,An Unexpected DLC,Famous Last WordsundA Multitude of Maps.

Natürlich beinhaltet dieDungeons 3 - Complete Collectionbeliebte Features wie denikonischen Erzählerundden kooperativen Modus, in dem sichSpieler in der Kampagne zusammenschließen undgemeinsam in der Rolle des AbsolutBösen jeglicher Herausforderungen stellen.

Heuteist Kalypso-Stream-Tag!

Kalypso Media streamt heute um 19UhrDungeons 3 - Complete Collectionauf demoffiziellenTwitch-Kanalzusammen mit Realmforge Studios Art Director Anika Linke.

https://www.twitch.tv/kalypsomedia

INFOS:

Titel:Dungeons 3 - Complete Collection

Plattformen:Windows PC,Linux, Mac,PlayStation®4, Xbox One

Entwickler:Realmforge Studios

Genre:Echtzeit-Strategie, Management,Simulation

Release:Erhältlichauf allen Plattformen

Hashtag:#Dungeons3

Über Dungeons 3 - Complete Collection:

Dungeons 3 – Complete Collection ist die ultimative Edition des dritten Teils der beliebten Dungeons-Reihe. Baue und verwalte als Personifikation des Ultimativen Bösen deinen eigenen Dungeon, rekrutiere neue Kreaturen, stelle raffinierte Fallen und greife in der umfassenden Story-Kampagne in der Oberwelt nach der Macht. Sei es im Einzelspieler, im Multiplayer oder Gefechtsmodus – diese Sammlung bietet dir schier endlose Herausforderungen, verschiedene kostenlose Inhalts-Updates und sieben Erweiterungspacks!

Features: Folge der epischen Geschichte mit unvergesslichen Charakteren im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse! Erlebe die ganze Pracht des ausgezeichneten Dungeon-Managers– als Dungeon-Sim in der Unterwelt und als Echtzeitstrategie an der Oberwelt. Enthält die Erweiterungen „Once Upon a Time“, „Evil of the Caribbean”, „Lord of the Kings”, „Clash of Gods”, „An Unexpected DLC”, „Famous Last Words”, die Gefechtskarten-Sammlung „A Multitude of Maps” und alle bisher erschienenen, kostenlosen Inhalts-Updates. Noch mehr Bosheit: Insgesamt mehr als 50 Missionen und über 50 Stunden Spielzeit, zufallsgenerierte Karten, ein brandneuer Koop-Modus für zwei Spieler, einen kompetitiven Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler, mehr Räume und Monster und mehr einzigartige Fähigkeiten. Kein Pardon: Der berühmt-berüchtigte Dungeons-Erzähler kommentiert das Spielgeschehen und sorgt noch im dunkelsten Dungeon für Heiterkeit.