Raft: Entwickler äußern sich zu weiterem Story-Kapitel

In einem Entwickler-Blog haben sich Redbeet Interactive zu kommenden Inhalten für das immer noch im Early-Access befindliche Survival-Spiel Raft (im User-Artikel) geäußert. Einen konkreten Erscheinungstermin für das nächste Kapitel nennen sie nicht, geplant ist die Veröffentlichung für Anfang Herbst. Erwarten dürft ihr mit der "Caravan Town" eine neue Insel. Außerdem steht ein weiterer Ort an, den die Entwickler noch nicht verraten wollen. Sie kündigen aber eine "große Überraschung" an. Sicher ist auch, dass mit dem zweiten Kapitel die Hintergrundgeschichte weitererzählt wird.

Neben zwei neuen Orten werden auch neue Gegenstände in dem Blog vorgestellt. Darunter der "Battery Charger", "das definitiv meist gewünschte Feature". Alte, leere Batterien müssen somit nicht mehr entsorgt, sondern können neu aufgeladen werden. Eine weitere hilfreiche Neuerung wird der "Electric Purifier" sein. Meerwasser wird dank dieser Maschine automatisch zu Trinkwasser umgewandelt und in einem Tank als Vorrat gespeichert, was euch Mikromanagement erspart und mehr Zeit für andere Tätigkeiten verschafft. Außerdem werdet ihr euch einen "Metal Detector" zusammenbasteln können, mit dem ihr zukünftig auf Schatzsuche nach ebenfalls neu hinzugefügten Sammelgegenständen machen könnt. Aber auch neue Nahrungsquellen sind geplant, und Bananen sowie Erdbeeren werden eure Speisekarte zukünftig ergänzen. Alle Neuerungen und weitere Informationen sind in dem Dev Blog #40 bei Steam nachlesbar.