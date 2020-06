Hades: Mit The Blood Price erscheint das letzte Update vor dem Release

PC

Für Hades (in der Vorschau), den neuesten Titel von Supergiant Games (Bastion, Pyre, Transistor), wurde kürzlich das "The Blood Price"-Update veröffentlicht. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access bei Steam und bei Epic Games - wie der Entwickler angibt, wird The Blood Price aber das letzte Update vor dem finalen Release in diesem Jahr sein.

Mit dem neuesten Update könnt ihr komplett auf die Dienste von Charon, dem stygischen Fährmann, zurückgreifen und neue Gegenstände in seinen Verkaufsräumen erwerben. Hinzugekommen sind außerdem drei "legendäre Waffenaspekte", bei den olympischen Göttern erhaltet ihr neue Segen sowie Upgrades, und ihr trefft auf neue Gegner und Mini-Bosse. Laut Supergiant Games wurden mit keinem anderen Update so viele neue Story-Inhalte hinzugefügt wie mit The Blood Price, wozu auch die 3.500 vertonten Zeilen und neuen Events bei fast jedem NPC zählen.

Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Seite, wer nicht lesen möchte, kann sich die Veränderungen in einem rund 28-minütigen Video bei Youtube auch vorlesen lassen. Erscheinen wird Hades laut dem Entwickler "später in diesem Jahr", ein konkreteres Datum wird nicht benannt. Abschließend gewährt euch der Trailer zu The Blood Price einige Einblicke in die Inhalte des Updates.