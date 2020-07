Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2020

Heiße Tage, heiße Hits?

Teaser Die erste Hälfte des Jahres 2020 ist rum. Unsere Redakteure verraten euch, worauf sie sich zu Beginn der zweiten freuen. Gibt es wieder einen Favoriten unter den Spiel-Neuerscheinungen in diesem Monat?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich habe mit der neuen-Staffel weitergemacht und finde sie nicht mehr so schrecklich wie vor ein paar Monaten, als ich sie unterbrochen habe. Das werde ich jetzt bis zum Ende durchhalten. Vielleicht gebe ich aucheine zweite Chance. Schon weniger wahrscheinlich ist es, dass ichansehen werde. Mich hat schon der ursprüngliche Film von vor ein paar Jahren trotz spannendem Szenario enttäuscht, ob da die Serie besser geworden ist?[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich warte ich als Japan- und Open-World-Fan auf(bzw. ich spiele es schon), das wird mich zeitmäßig sicherlich am längsten beschäftigen im Juli. Aber auch inschaue ich sicherlich bald mal rein.[SONSTIGES] Nach dem Umzug ist vor dem Nervenzusammenbruch, und deshalb werde ich mich in Kürze in die Fertigstellung der englischen, der nächsten-Ausgabe und dem Anleiern der nun fast ein halbes Jahr geschobenen Ideen-Meeting-Konferenzen beschäftigen.[FILME/SERIEN] Ich habe mich ehrlich gesagt nicht schlau gemacht, welche Serien im kommenden Monat mit einer neuen Staffel bedacht werden, dafür haben Kollege Gehritz und ich aber ein Kino-Date fürvereinbart. Die Prämisse klingt nicht weniger als grandios und passenderweise wurde der Streifen teilweise in unserem Wohnort gedreht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Sony ballert die Exklusivtitel aber gerade auch wirklich aus allen Rohren heraus. Aufgrund einer gewissen Hochzeit und einer kleineren Handverletzung wird michnoch etwas beschäftigen, mitsteht aber auch schon der nächste PS4-Brocken in den Startlöchern. Auch wenn das kürzlich gezeigte Gameplay mich wieder etwas in meiner Euphorie gebremst hat, freue ich mich drauf. Ein Spiel, auf das ich im Juli auch noch Bock habe, sollte ebenfalls klar wie ein frischer Frühlingsmorgen sein: FK. Achso, neeeee, Moment.[SONSTIGES] Aufgrund eines größeren privaten Projekts wird wohl viel Um- und Auf-Räumen anstehen. Ansonsten das Übliche in der Corona-Zeit: Rumsitzen, Aufschlitzen, vermutlich auch noch viel Schwitzen. Und ein Tattoo vorantreiben, das lange Zeit geplant war und Schritt für Schritt umgesetzt wird.

[FILME/SERIEN] Es ist momentan etwas mau mit neuen interessanten Serien - wie jeden Sommer. Aber am 23. Juli startet bei Sky die britische Actionkrimi-Serie Gangs of London, die ganz gut sein soll. Mal gucken. Derweil schaue ich mit der neuen Herzdame (siehe unten) Der Tatortreiniger. Sie hatte noch nie davon gehört und amüsiert sich prächtig. Und ich würde gerne einfach mal ein paar der offenen Serien zu Ende schauen, bevor ich mich an Neues wage.





[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe mir erst vor wenigen Tagen The Last of Us - Part II gekauft und werde das dann vermutlich fleißig spielen im Juli. Was die Neuerscheinungen angeht: So ein bisschen interessiert mich ja Marvel's Iron Man VR - es gibt einfach viel zu selten gutes Futter für die Brille. Unschlüssig bin ich, ob Ghost of Tsushima was für mich ist oder ob mich das Adventure Röki reizt - bin ja kein Grusel-Fan.



[SONSTIGES] Im Privatleben bleibt es turbulent - ich aber entspannt. Im Juli könnte dann ein Kapitel endgültig abgeschlossen werden, das andere Kapitel hat tatsächlich im Juni begonnen. Ich probiere mich dann jetzt am Abenteuer Fernbeziehung auf 950 Kilometern Distanz. Mitte Juli geht es wieder in die Nähe von Wien. Vielleicht habe ich bis dahin ja interessante Platten-Neuerscheinungen gekauft: So When You Gonna... von Dream Wife etwa, Unfollow the Rules von Rufus Wainwright oder Ultimate Success Today von Protomartyr. Ach ja, und dann gibt es am 3. Juli ja auch noch ein DFB-Pokalfinale, ausgerechnet zwischen den beiden Vereinen in Deutschland, die ich privat (FC Bayern) und noch aus beruflich nostalgischer Sicht (Bayer Leverkusen) am meisten mag. Benjamin, wenn du das liest, du musst mir keinen Psychiater vorbeischicken!

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Für mich stehen absolut keine Neustarts oder Fortsetzungen an, die für mich relevant sind beziehungsweise für die ich ins Kino rennen würde. Ich werde im Juli wahrscheinlich vor allem mitbeschäftigt sein. Im TV habe ich die Serie nie gesehen. Seitdem ich auf Amazon Prime reingeschaut habe, läuft bei mir aber eine Episode nach der anderen. Außerdem muss ich auch endlich malanschauen, um zu sehen, ob der mit Preisen überhäufte Streifen wirklich so gut ist.[SPIELE/BRETTSPIELE] Tatsächlich gibt es im Juli eine Reihe von Spielen, auf die ich mich freue, wesentlich mehr, als man in dem Monat eigentlich erwarten würde. Besonders gespannt bin ich auf. Vom Hocker gerissen hat mich bislang zwar keines der bisherigen Spiele von Sucker Punch, wobei ich durchaus Spaß mithatte. Aber obgleich mir das Setting in den letzten Jahren in ähnlicher Form fast schon etwas zu oft genutzt wurde, reizt mich das Samurai-Setting deutlich mehr als das superheldenartige Gedöns (und nein, ich liebe echte Superhelden wie Batman oder Spider-Man) aus Infamous. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, wenn die PS4 zu ihrem Ende hin noch einen zweiten Knaller nacherhält. Im Juli kommt außerdem die PC-Version von, das mich in der Preview-Version vor einigen Wochen schon ziemlich überzeugt hat. Mal schauen, ob das auch für das ganze Spiel gilt. Ich freue mich aber auch sehr auf. Wird langsam Zeit, dass auch die PS4 noch mal einen guten PSVR-Titel bekommt. Ich jedenfalls möchte, dass es mit VR auf der PS5 weitergeht.[SONSTIGES] Ich bin kein Freund von schweißtreibender Hitze, aber falls der Corona-Mist dadurch womöglich bald ein Ende findet, dann nehme ich gerne auch Gluthitze im Juli in Kauf. Außerdem sind solche Temperaturen für mich als bekennenden Warmduscher die einzige Möglichkeit, auch mal kaltes Wasser über meinen Astralkörper laufen zu lassen.[FILME/SERIEN] Da ich es noch nicht in Guns Akimbo geschafft habe, steht da mein Kino-Date mit Dennis aus. Ansonsten wird es ja nun immer wärmer, da bleib ich lieber doch lethargisch daheim und widme mich meiner unkontrolliert wuchernden Watchlist. Ganz weit oben auf diesem Haufen:endlich nachholen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mit seinem schönen Japan-Setting hat michdirekt für sich eingenommen. Die ganze Präsentation in den Trailern bisher wirkte unheimlich stilsicher und die letzte Gameplay-Präsentation zur historischen Open-World-Action hatte für mich sogar leichte Vibes von. Kurz: Spielen will! Aus anderen Gründen sehr gespannt bin ich auf. Der kreative Kopf Swery65 wird gewiss wieder absurde und herzliche Szenen geschrieben haben. Aber der Vorgänger ist ein einzigartiger Autounfall: Die bekloppten Szenen hielten das Interesse während alles krude daran (also fast jedes einzelne Element des Spiels) auf seltsame Art charmant wirkte. Sowas lässt sich in meinen Augen nicht bewusst wiederholen und daher ist diese Fortsetzung eine spannende Wundertüte.[SONSTIGES] Ich lese mich aktuell durchvonund bin gespannt, was Gibson heutzutage für Beobachtungen über die Auswirkungen der Menschen auf die Technik und umgekehrt zu sagen hat. Immer wenn ich mit Jörg darüber rede, kommt er auf den Nachfolgerzu sprechen. Daher habe ich das unbestimmte Gefühl, wenn ich mit dem ersten Band fertig bin, werde ich den Drang verspüren, den zweiten gleich nachzuschieben.[FILME/SERIEN] Wir haben unser Netflix-Abo mal wieder aktiviert und schauen uns derzeit durch die neue Staffel von- die Jagd nach Fieslingen macht dankweiterhin Laune. Ansonsten freuen wir uns sehr auf die zweite Staffel der(Staffel 1 war überraschend gut), und einige der Studio-Ghibli-Filme sowie die zweite Staffel vonhaben wir auch noch auf der Liste stehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ende Juli kommt Patch 1.13.5 fürund damit die Herausforderungen im Käfer-Paradies Ahn'Qiraj (laaaaange Questreihe plus zwei Raid-Instanzen), und auch wenn ich C'Thun und Co. bereits vor 15 Jahren bekämpft habe, freue ich mich tierisch auf die neue Content-Phase. Es macht also nichts, dass mich von den Juli-Neuerscheinungen persönlich nur(sehr) und(halbwegs) interessieren. Dass ich mich auf Ghost of Tsushima seit der Ankündigung freue, liegt zum einen am Samurai-Setting. Zum anderen hatte ich aber auch mit dem letzten Spiel von Sucker Punch,, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie es wird![SONSTIGES] Im Juli steht vor allem eines im Vordergrund: das Warten auf den Sommerurlaub im August sowie die Weiterführung der NBA-Saison ab dem 31. Juli. Die Zeit bis dahin versüße ich mir unter anderem am 08. Juli mit dem Livestream von Blizzard zu. Executive Producerund Game Directorwollen Einblick in die neuen Inhalte der Erweiterung geben, und hoffentlich haben sie dabei auch Details im Gepäck, die wir nicht bereits auf dem Alpha-Server austesten können.