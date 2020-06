Diablo 4: Neue Infos zu Open-World, Multiplayer & Storytelling

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Diablo 4 befindet sich noch immer in der Pre-Alpha-Phase und wird derzeit größtenteils im Home-Office weiterentwickelt. Blizzard hält die Öffentlichkeit durch sein vierteljährliches Entwickler-Update über die neuesten Progressionen auf dem Laufenden. Neben der neuen Art die Geschichte von Diablo 4 zu erzählen geht Luis Barriga als einer der Lead-Designer auch auf die optionale Open-World und ebenso optionale Multiplayer-Erlebnisse ein.



Storytelling

Wurden Gespräche in Diablo 3 noch mittels UI-Fenster und Namen sowie Porträt des NPCs dargestellt, soll die Kamera in Diablo 4 näher an die Gesprächspartner heranzoomen und entsprechende Animationen der Figuren zeigen. Während man sich bei eher unwichtigen NPCs aus einer Animations-Bibliothek bedient, werden wichtigere Gespräche mit einmaligen Bewegungen in Szene gesetzt. „Auf diese Weise können wir komplexe Story-Momente liefern“, heißt es dazu im Entwickler-Post. Für die wichtigsten Momente des Spiels werden Echtzeit-Zwischensequenzen eingeführt, in denen die Kamera ihre fixe Position verlässt. So tritt der Spielercharakter darin mit seiner jeweils aktuellen Rüstung in Erscheinung.



Open-World

Während der Gameplay-Fokus von Diablo 4 weiterhin klar auf der Singleplayer-Story-Kampagne liegt, bauen die Entwickler eine Vielzahl von Open-World-Systemen in das Spiel ein, die man auf seinem Weg durch die offene Welt von Sanctuary entdecken kann. Tests von Teammitgliedern haben gezeigt, dass sich die Spielzeit beim Verfolgen der Open-World-Nebenquests mehr als verdoppelt. Man erhofft sich so eine höhere Motivation, die Kampagne noch einmal zu spielen und eventuell neue Inhalte (Crafting, Events, Welt-PvP) zu entdecken.

Eines dieser Open-World-Features werden die Camps sein. Dies sind Orte, die von Feinden überrannt wurden. Sobald sie von den Monsterhorden befreit sind, verwandeln sie sich in Außenposten mit NPCs und einem Wegpunkt. Im Laufe der Story-Kampagne wird man jedoch nicht aktiv an solche Orte geschickt, sondern erlebt dort Nebenquests. So ist ein Camp etwa eine Krypta, die von einem mächtigen Geist heimgesucht wurde, der die Körper verschiedener Untoter besitzt und besiegt werden muss.



Multiplayer

Wen „Wir stellen fest, dass sich das Spiel nicht mehr wie Diablo anfühlt und die Welt weniger gefährlich anmutet, wenn man andere Spieler zu oft oder in zu hoher Anzahl sieht“, gesteht Luis Barriga im Entwicklerblog. Wer keinen Kontakt zu anderen Spielern wünscht, der darf in Ruhe seiner Solo-Kampagne nachgehen. In der Stadt begegnen einem hin und wieder zwar andere Spieler, größere Ansammlungen von Mitspielern findet man aber nur in den Zonen mit Weltereignissen. „In unseren bisherigen Tests fühlt sich die Welt lebendig und dynamisch an, ohne das Gefühl von Diablo zu beeinträchtigen“, berichtet Barriga dazu. „Und für Spieler, die gegen die Schergen der Hölle antreten möchten, stehen neue Tools zur Verfügung, mit denen sie eine Gruppe finden können, sei es nach Aktivität oder Nähe in der Spielwelt.“ Jedoch wird niemand gezwungen, einer Party beizutreten.

Nur kurz wird mit der trockenen Steppe auf die erste komplett spielbare Region (von insgesamt fünf) eingegangen, deren Einöde von Dämonen und sonstigem Getier besiedelt wird. Zudem müsse noch die Handhabung des eigenen Reittiers optimiert werden, ist zu lesen. Offenbar lassen sich diese aber mit Trophäen bestücken, die anderen Spielern den eigenen Fortschritt und die Erfolge visuell signalisieren. Zum Ende zieht Barriga ein Resümee: