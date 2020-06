Children of Morta: Bekämpft die Fäulnis mit der neuen Heldin Apan

PC Switch XOne PS4 MacOS

Für das Helden-Roguelite Children of Morta (im User-Artikel) wurde kürzlich der nächste kostenlose Inhalt für alle verfügbaren Plattformen (Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Xbox One) veröffentlicht. Durch das Update "Haus der Bergsons" wächst die Anzahl der spielbaren Helden auf sieben an: Apan lautet der Name der neuesten Mitstreiterin im Kampf gegen die Fäulnis. Sie ist dank ihres "medizinischen Wissens" eine "hervorragende Unterstützerin" im Kampf, kann aber mit ihrer Stabwaffe auf mittlerer Distanz selbst ordentlich austeilen. Die neue Heldin bringt natürlich einen eigenen Skilltree mit und ihr könnt insgesamt 32 neue, speziell auf Apan zugeschnittene Runen im Spiel finden.

Mit dem Update wird Children of Morta auch um ein Schildsystem ergänzt, dank dem die Helden durch "Gegenstände, Fähigkeiten und Apans Zorn der Wächter einen Schild erhalten" können. Diese Schilde sind allerdings zeitlich begrenzt, aber stapelbar. Ob ein Schild aktiv ist, erkennt ihr zukünftig an einer neuen Leiste im HUD. Eine weitere Neuerung sind die "Wutkugeln", die nach dem Einsammeln eure Wutanzeige schneller auffüllen. Zudem erwarten euch "neun neue Zwischensequenzen für die Geschichte", Anpassungen an HUD und User-Interface sowie Fehlerbehebungen. Die kompletten Patch-Notes sind in der Mitteilung bei Steam nachzulesen. Welche weiteren Inhalte für den Titel geplant sind, seht ihr in der aktualisierten Entwickler-Road-Map auf der offiziellen Seite. Abschließend könnt ihr euch im "Haus der Bergsons"-Trailer einen ersten Eindruck zu Apan verschaffen.