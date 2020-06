Focus Home Interactive kauft deutschen Entwickler Deck 13

PC XOne PS4

Der Frankfurter Entwickler Deck 13 Interactive gehört ab sofort zum französischen Publisher Focus Home Interactive. Für rund sieben Millionen Euro wandern sämtliche Publishing-Rechte nach Paris, die 60 Mitarbeiter sowie die beiden Geschäftsführer Jan Klose und Mathias Reichert können indes ihre Arbeiten an einem noch nicht angekündigten PC- und Konsolen-Titel fortsetzen.

Deck 13 wurde 2001 gegründet und machte sich durch die Adventures Ankh und Jack Keane sowie die Action-Rollenspiele Venetica, The Surge und zuletzt The Surge 2 einen Namen in der Branche. Bei den beiden letztgenannten Titeln wirkte Focus Home Interactive bereits als Publisher. An der Spitze der 1996 in Paris gegründeten Firma steht übrigens ein Deutscher. Jürgen Goeldner führt das Unternehmen seit 2018 und gründete einst den Publisher Softgold und gehörte später dem Eidos-Management an. Focus Home zählt neben THQ Nordic, Paradox und Ubisoft zu den größten Spieleherstellern Europas. Unter anderem vertreibt das Unternehmen die Trackmania-Reihe, den Landwirtschafts-Simulator, Larians Divinity-Serie und landete zuletzt mit Snowrunner (im Test) einen Überraschungserfolg.

Im Interview mit gameswirtschaft.de freut sich Jan Klose über das neue Dach über dem Kopf:

Wir hoffen, dass uns die Übernahme hilft, das Team weiter zu entwickeln. Als Teil eines größeren Unternehmens haben wir jetzt die Möglichkeit, langfristiger und strategischer zu planen. [...] Focus ist sehr erfolgreich in der Vermarktung von RPGs, und das ist auch unser Lieblings-Genre, in dem wir weiterhin arbeiten möchten.

Zudem könne man sich vorstellen, künftig auch als Publisher zu fungieren. Viele Indie-Produktionen seien zu klein für die große Focus-Home-Machinerie, so Klose. „Da könnten wir uns durchaus vorstellen, künftig das Publishing zu übernehmen und Content und Releases abzustimmen, aber das müssen wir alles demnächst noch besprechen.“