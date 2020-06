PM: ANNO® HISTORY COLLECTION AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. Juni 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die Anno® History Collection ab sofort für Windows PC verfügbar ist. Die Anno History Collection wird von Ubisoft Mainz entwickelt und umfasst die optimierten und an moderne Systeme angepassten Spiele Anno® 1602, Anno® 1503, Anno® 1701 sowie Anno® 1404 mitsamt allen Erweiterungen.

Der Trailer zur Anno History Collection kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Mit der Anno History Collection können Spieler in die folgenden vier klassischen Anno-Spiele mitsamt ihren Erweiterungen eintauchen:

Die überarbeiteten und optimierten Versionen bieten zudem weitere Verbesserungen:

Die vollständige Anno History Collection kann ab sofort im Ubisoft Store für Windows PC digital unter https://store.ubi.com/de erworben werden.

Mehr Informationen über Anno gibt es unter: https://annogame.com/

Um der Anno Union beizutreten, besuchen Sie: https://www.anno-union.com/

Über Ubisoft Mainz

Die Teams von Ubisoft Mainz arbeiten an Ubisofts größten Blockbustern. Angesiedelt in einer historischen Stadt im Herzen von Deutschland entwickelt das Studio Spiele wie das gefeierte und Genre-Grenzen auslotende Anno 1800 und bereichert AAA Ko-Entwicklungsprojekte wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und das kommende Beyond Good And Evil 2 durch Jahrzehnte an Erfahrung. Mehr Informationen unter mainz.ubisoft.com.