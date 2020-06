PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Juli gratis (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Juli 2020 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

WRC 8 FIA World Rally Championship

Erlebedie bisher größte und realistischste WRC-Simulation. Mit dynamischem Wettersystem und realitätsgetreuer Physik sind Vorbereitung und Management vor jeder Etappe entscheidend! Ob bei Sonne, Regen oder Schnee: Mit 50 Teams, 14 Rallyes und über 100 Etappen bietet WRC 8 mehr Inhalte für den Offroad-Renntitel als je zuvor.

WRC 8 FIA World Rally Championship ist vom 1. bis 31. Juli auf Xbox One verfügbar.

Dunk Lords

Kannst du dribbeln und gleichzeitig kämpfen? Finde es in diesem hitzigen Zwei-gegen-Zwei-Basketball-Spiel heraus. Wähle aus 20 fiesen Charakteren, die mit Spezialangriffen und verrückten Fähigkeiten auf 15 einzigartigen Plätzen gegeneinander antreten. Spiele mit vier Freunden oder führe im Story-Modus den jungen Star Slice an die Spitze der Ranglisten.

Dunk Lords ist vom 16. Juli bis 15. August auf Xbox One verfügbar.

Saints Row 2

Hilf den 3rd Street Saints bei der Rückeroberung ihrer Stadt im zweiten Teil des Franchise und erkunde die riesige offene Welt zu Wasser, zu Land oder in der Luft. Passe Deinen Charakter vollständig an und erfülle über 40 Missionen sowie zahlreiche Bonusquests. Vollziehe Deinen Rachefeldzug und mache die Saints wieder zu den rechtmäßigen Königen von Stilwater.

Saints Row 2 ist vom 1. bis 15. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Juju

Bereit für den Sprung in ein neues Abenteuer? Begib Dich mit Schamanen-Panda Juju und seinem Echsen-Gefährten Peya auf eine gefährliche und mystische Reise, um sowohl Jujus Vater als auch die Welt vor einer uralten bösen Macht zu retten. Hüpfe, renne, singe und kämpfe gegen riesige Bosse in diesem liebevoll animierten Plattformer.

Juju ist vom 16. bis 31. Juli auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

