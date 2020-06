PM: Die „Angebote zur Jahreshälfte“ Aktion im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zugegeben, wir sind noch etwas vom Juli-Beginn entfernt, also haben wir die Mitte von 2020 noch nicht ganz erreicht. Aber was ist schon eine Woche unter Freunden? Vorallem wenn es bedeutet, dass wir die „Angebote zur Jahreshälfte“ Aktion schon jetzt starten können.

Ab sofort könnt ihr euch Titel wie DayZ, Need for Speed Heat Deluxe Edition und Hitman – Game of the Year Edition zum Schnäppchenpreis im PlayStation Store sichern.

Schaut euch hier die gesamte Liste der Angebote an.

Außerdem könnt ihr euch während der „Angebote zur Jahreshälfte“ Aktion Rabatte auf eine riesengroße Auswahl an Filmen sichern. Geht einfach mit eurer PS4 in den PlayStation Store und durchstöbert die Filme, die in eurer Region zur Verfügung stehen.

Diese Aktion läuft bis bis zum 9/7/2020 um 0:59.