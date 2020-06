PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

25.06.2020

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Konsole der Nintendo Switch-Familie, dein System der Nintendo 3DS-Familie oder deine Wii U herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für deine Nintendo-Konsolen zu erhalten!

Collar X Malice

Nintendo Switch

Ab:

Fünf geheimnisvolle Fremde unterstützen dich auf deiner Suche nach der Wahrheit.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Nintendo Switch

Ab:

Alles klar, Kinder?

The Forgotten Land

Nintendo Switch

Ab:

Match-3 mit RPG- und Management-Elementen.

Truck and Logistics Simulator

Nintendo Switch

Ab:

Ultracore

Nintendo Switch

Ab:

A Summer with the Shiba Inu

Ab:

Hilf der Shiba Inu Hündin „Syd“, die zahlreichen Geheimnisse von Shiba Island zu entdecken!

AntVentor

Ab:

AntVentor ist ein Point-and-Click-Abenteuerspiel.

Blair Witch

Ab:

Das Böse lauert in den Wäldern

BRIGANDINE The Legend of Runersia

Ab:

Wie wird deine Legende verlaufen?

City Driving Simulator

Ab:

Conjurer Andy's Repeatable Dungeon

Ab:

Erlebe den weitesten Abstand im wiederholbaren Dungeon von Conjurer Andy. Rekrutiere falsch angepasste Helden, bekämpfe verrückte Kreaturen und erhalte alle Beute. Dann wiederhole!

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Ab:

Grimshade

Ab:

HexON

Ab:

Holy Potatoes! What The Hell?!

Ab:

Zur Hölle mit den Kartoffeln!

Iron Wings

Ab:

Miden Tower

Ab:

RPG einer mitreißenden Geschichte voller Tragik und Rache – und einer Mauermaiden!?

Mr. DRILLER DrillLand

Ab:

Du erhältst eine Einladung in den geheimen Vergnügungspark DrillLand - der sich 500 Meter unter der Erde befindet!

Night Call

Ab:

Freund. Beichtvater. Ratgeber. Voyeur.

Ninjala

Ab:

Ein actionreiches Online-Kampfspiel mit Ninjas und Kaugummi!

Pachi Pachi On A Roll

Ab:

PLOID SAGA

Ab:

Ein Hardcore-Arcade-Tribut der alten Schule

Pokémon Café Mix

Ab:

Nimm die Bestellungen deiner Pokémon-Kunden auf, löse Puzzles und serviere ihnen leckere Köstlichkeiten in Pokémon Café Mix für Nintendo Switch!

Poopdie - Chapter One

Ab:

Dungeon crawler von PewDiePie und Bulbware.

Quell Zen

Ab:

Quell Zen - der Inbegriff von entspannenden Logik-Spielen - bietet über 200 wunderschöne Herausforderungen.

STAR WARS™ Episode I Racer

Ab:

Zwei Motoren. Ein Champion. Keine Limits.

Sudoky

Ab:

Swords and Sandals: Spartacus

Ab:

The Almost Gone

Ab:

Ergründe die bittere Wahrheit, die zu deinem Schicksal geführt hat.

Towaga: Among Shadows

Ab:

Kämpfe die letzte Schlacht und rette deinen Stamm vor der Vernichtung durch das wahrhaftig Böse. Das Schicksal der Menschen liegt in deiner Hand. Bist du der Aufgabe gewachsen

Tower Of Time

Ab:

Mach dich bereit für eine neue Art des Rollenspiels

Unitied

Ab:

Urban Flow

Ab:

Urban Trial Tricky

Ab:

Trotze der Schwerkraft mit krassen Tricks!

Yes, Your Grace

Ab:

Entdecke die vielfältigen Angebote für Nintendo Switch in dieser Woche

Diese Titel sind diese Woche für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie und Wii U im Angebot:

Annihilation (Wii U)

Punch Club (Nintendo 3DS)

RTO 3 (Nintendo 3DS)

Snow Moto Racing 3D (Nintendo 3DS)

The Gem Collector (Wii U)

