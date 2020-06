PM: Hunting Simulator 2: Ab morgen im Handel erhältlich (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hunting Simulator 2, die neue Jagdsimulation von Neopica und NACON, ist ab morgen für PS4™ und Xbox One im Handel erhältlich. Der neueste Teil der Serie bietet Spielern zahlreiche Stunden Spielfreude mit spannenden Jagdausflügen in die Natur. Die PC-Version wird am 17. Juli in den Handel kommen.

In Hunting Simulator 2 erkunden die Spieler dank komplett neu gestalteter Grafiken und Soundeffekte noch größere, abwechslungsreichere und spektakulärere Jagdreviere. Das Spiel bietet Herausforderungen und Erlebnisse mit Flora und Fauna für viele Stunden in einigen der schönsten Gegenden Europas und der Vereinigten Staaten. Die künstliche Intelligenz jeder der 33 Tierarten in Hunting Simulator 2 wurde mit erheblichem Aufwand gestaltet, um ihnen ein einzigartiges und realistisches Verhalten zu geben.

Mittels der vollständig überarbeiteten Steuerung können die Spieler jedes einzelne Teil ihrer Ausrüstung wählen. Über 70 offizielle Waffen und Zubehör sowie mehr als 90 Kleidungsstücke spezialisierter Sportmarken wurden hierzu detailliert nachgebildet: Browning, Winchester, Verney Carron, Bushnell, Kryptek und viele mehr.

Hunting Simulator 2 ist ab morgen für PS4™, Xbox One sowie ab dem 17. Juli für PC im Handel erhältlich. Die Version für Nintendo Switch™ folgt zu einem späteren Zeitpunkt.