PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC: Observation, Night Call und mehr (Microsoft Xbox Wire)

DieSpielebibliothek des Xbox Game Pass sorgt für jede Menge Spielspaß. Dank der riesigen Auswahl schnupperst Du in die verschiedensten Spiele – darunter vielleicht auch in unbekanntere Titel oder die Indie-Perlen von ID@Xbox, die Du sonst möglicherweise nie ausprobiert hättest. Wenn Dein Herz für diese besonderen Spiele schlägt, wirf jetzt einen Blick auf die neuen Titel, die Du schon bald im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta) spielst.

Night Call (Konsole, ID@Xbox) – 24. Juni

Du bist ein Taxifahrer, der Gäste nachts durch die malerischen Gassen von Paris fährt und eine ganz besondere Gabe hat: Menschen vertrauen sich Dir an und erzählen ihre Geschichten. Diese Stärke nutzt Du jetzt, um den Serienmörder zu fassen, der Dich einst zum Sterben zurückließ. In sieben Nächten nimmst Du Fahrgäste auf, entschlüsselst Hinweise und löst drei mysteriöse Fälle, die scheinbar alle miteinander verbunden sind.

Observation (Konsole & PC, ID@Xbox) – 25. Juni

In diesem packenden Science Fiction-Thriller untersuchst Du die mysteriösen Geheimnisse rund um Dr. Emma Fisher und ihre Crew mit Hilfe der künstlichen Intelligenz der Raumstation S.A.M. Tauche in die Kontrollsysteme der Basis ein, steuere die Kameras und assistiere Emma mit Deinen nützlichen Werkzeugen. Nur gemeinsam werdet Ihr die Geheimnisse rund um die verschwundene Crew, die verwinkelte Raumstation und S.A.M. aufdecken.

Streets of Rogue (Konsole, ID@Xbox) – 25. Juni

In Streets of Rogue betrittst Du die Straßen einer zufallsgenerierten, lebendigen Stadt mit Bewohnern aus allen Gesellschaftsschichten. Nutze die individuellen Eigenschaften Deiner Figur und erfülle die Missionsziele Deiner Umgebung. Schlüpfe in die Rolle eines Soldaten, der schießt bevor er fragt oder doch eher in die eines schleichenden Arzt, der aus dem Hinterhalt Chloroform und vergiftete Pfeile benutzt. Entdecke die schier endlosen Möglichkeiten der komplexen, anarchistischen Welten und lerne die Vorzüge der vielen spielbaren Figuren kennen.

The Messenger (Konsole, ID@Xbox) – 25. Juni

Während der Belagerung seines Dorfes durch eine Dämonenarmee bricht ein junger Ninja allein in das Abenteuer seines Lebens auf. Er kämpft sich durch eine verfluchte Welt, um eine Schriftrolle abzuliefern, die für das Überleben seines Clans von größter Bedeutung ist. Was als klassischer Action-Plattformer beginnt, entwickelt sich schnell in ein ausuferndes Zeitreise-Abenteuer voller Spannung, Überraschungen und Humor.

Von weit entfernten Ländern bis hin zu vielschichtigen Dimensionen – mit den ID@Xbox-Titeln erkundest Du fremde Welten, von denen Du nicht einmal zu träumen wagst. Wirf gemeinsam mit den Entwicklern einen Blick hinter die Kulissen von sieben unterschiedlichen Spielen, die mit ihrer einzigartigen Atmosphäre sofort bezaubern.

West of Dead (Konsole & PC, ID@Xbox) – Jetzt verfügbar!

Schlüpfe in die Stiefel des jüngst verstorbenen William Mason und steige hinab in die erbarmungslose und düstere Welt des Fegefeuers. In diesem rasanten Shooter nutzt Du jede noch so kleine Deckung zu Deinem taktischen Vorteil, während Du Dir in der prozedural generierten Spielwelt packende Schusswechsel mit Deinen Gegnern lieferst. Der Wilde Westen war noch nie so düster!

Cities: Skylines – Green Cities DLC jetzt kostenlos verfügbar!

Der Green Cities DLC ist kostenlos auf Xbox One verfügbar. Nutze Deine Chance und sichere Dir den kostenlosen DLC vom 22. Juni bis 26. Juni, mit dem Deine Städte noch vielseitiger und ökologischer werden. In Cities: Skylines bist Du vom ersten Spatenstich beginnend für das Schicksal einer ganzen Stadt verantwortlich. Entwerfe, baue und manage den Ort Deiner Träume mit allen Aspekten des öffentlichen Lebens und erschaffe die grüne Stadt der Zukunft.

Minecraft Nether Update – Jetzt verfügbar!

Entdecke die dunkle Seite von Minecraft mit neuen Biomen, Gegnern und Blöcken, die sich in einer gefährlichen neuen Dimension tummeln. Doch das Abenteuer lohnt sich, denn in den Tiefen des Nethers wartet das wertvolle Netherit, ein Material härter als Diamanten. Gehe den Piglings und Hoglings lieber aus dem Weg – Kampf oder Tauschhandel sind aber auch eine Option! Mehr zu dem Minecraft Nether-Update erfährst Du hier. Erforsche die schummrigen Netherwüsten, endlose Täler oder die purpurnen Wälder. Doch stelle vorher lieber einen Respawn-Anker her. Nur um sicherzugehen …

Der Sea of Thieves ‘The Greatest Tales Never Told’ Contest

Die aufregendsten Geschichten erzählen Piraten am besten selbst. Teile Deine größten Abenteuer aus Sea of Thieves mit der Community. Nutze hierfür eine Plattform Deiner Wahl und veröffentliche Deine bunten Kreationen auf Instagram, Twitter oder YouTube unter dem Hashtag #SoTTalesContest. Die mitreißendste und kreativste Geschichte gewinnt einen echten Goldschatz, die eines echten Piraten würdig ist: einen MSI Trident X Plus 9SF-488EU Gaming PC! Außerdem erhält Dein Pirat ein besonderes Feature in einer kommenden Sea of Thieves-Bekanntmachung.

Erfülle auch im Juni jede Menge der zeitlich begrenzten Xbox Game Pass Quests, bevor sie verschwinden. Die gesammelten Punkte tauschst Du in attraktive Prämien ein, darunter weitere Monate im Xbox Game Pass, Xbox-Geschenkkarten und Giveaways. Für regelmäßige Updates zu täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests schau regelmäßig in die Xbox Mobile App oder die Xbox (Beta) App.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du von wertvollen Boni und exklusiven Angeboten. Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate in Deutschland erhalten kostenlos 3 Monate Spotify Premium. Dieses Angebot gilt nur für neue Spotify-Accounts. Zusätzlich rüstest Du Deine Flotte in World of Warships: Legends – Deutscher Stahl mit neuen Schiffen auf. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One.

Wirf auf jeden Fall einen Blick in die Xbox (Beta) App auf Windows 10! Das jüngste Update verbessert die Performance, reduziert die Speicherplatz-Belegung und vereinfacht die Installation von Mods und Spielen auf Deinem PC.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

30. Juni:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neusten Informationen rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XboxGamePassPC sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.