Biomutant: Gut 9 Minuten Gameplay-Szenen und Interview im Video

PC XOne PS4

Um das bereits 2017 angekündigte Open-World-Spiel Biomutant war es in letzter Zeit so ruhig geworden, dass sich die schwedischen Entwickler von Experiment 101 im Februar genötigt sahen, per Twitter zu versichern, dass der Titel noch in Entwicklung sei. Anlässlich des "Summer of Gaming"-Events von IGN veröffentlichte Publisher THQ Nordic nun neues Videomaterial zum postapokalyptischen Action-Rollenspiel.

In knapp zehn unkommentierten Minuten gibt es unterschiedliche Szenen zu sehen: Atmosphärische Landschaftsaufnahmen, unterschiedliche Varianten, wie die selbst erstellte Spielfigur gestaltet werden kann, vermutlich befreundete Charaktere, ein Crafting-Menü zur Verbesserung von Waffen und natürlich Kämpfe gegen fantasievolle Kreaturen. Diese finden zu Fuß, in kuriosen Gefährten oder unter Wasser statt. Ganz zum Schluss des Videos wird auf ganz eigene Art und Weise auf den Erscheinungstermin eingegangen: "Es kommt, wenn wir zufrieden damit sind", heißt es sinngemäß. Als Plattformen werden PC, PS4 und Xbox One angegeben, von einer gemutmaßten Switch-Version ist bisher nicht die Rede.

In einem begleitenden Video-Interview mit IGN erklärt Creative Director Stefan Ljungqvist von Experiment 101 nähere Details zum Gezeigten und anderen Aspekten des Spiels. So gibt er einige Details zur Charakter-Entwicklung über verschiedene DNA-Stränge preis und bekräftigt so, dass es sich um ein richtiges Rollenspiel handelt. Das englischsprachige, über elf Minuten lange Interview findet ihr in den Quellen, den Trailer haben wir nachfolgend eingebunden.