PM: ID@Xbox: 30 neue Indie-Titel im Summer Spotlight (Microsoft Xbox Wire)

Indie-Entwickler haben diese Gaming-Generation grundlegend geprägt. Dazu tragen Teams aus mehr als 50 Ländern auf dem Globus mit mehr als 1.600 Titeln auf Xbox One aus dem ID@Xbox-Programm maßgeblich bei. Wir fühlen uns geehrt, dieser Vielzahl von Titeln bei Xbox ein Zuhause zu bieten und damit Millionen von Spielern überall auf der Welt zu erreichen.

Darüber hinaus stellen wir unsere Unterstützung auch in der nächsten Generation sicher. Mit unserer Abwärtskompatibilität sind alle Titel, die Du Dir auf Xbox One geholt hast, auch auf Xbox Series X verfügbar. Indie-Entwickler arbeiten bereits an neuen Titeln für Xbox Series X und wir unterstützen sie, wo wir nur können.

Normalerweise würden wir viele dieser neuen Titel auf einer der großen Messen zeigen. Auf Grund der aktuellen Situation ist das aber schlicht und ergreifend nicht möglich. Das schmerzt, denn Messen wie die E3, die gamescom und die PAX sind Orte, an denen wir neue Veröffentlichungen gemeinsam mit unseren Indie-Entwicklern aus dem ID@Xbox-Programm feiern.

Aus diesem Grund feiern wir digital und führen unsere Indie-Videoserie fort, die wir damals um die Zeit der GDC ins Leben gerufen haben. Nachfolgend findest Du sechs frische Videos zu mehr als 30 Indie-Titeln, die allesamt bald auf Xbox erscheinen. Besonderes Augenmerk möchten wir auf den Fan-Liebling Knight Squad 2 richten, den Du mit acht Freunden im lokalen oder Online-Multiplayer spielst. Schau Dir die Titel an und erfahre weitere Hintergründe direkt von den einzelnen Entwicklern im Video. Sei außerdem gespannt auf die brandneuen Ankündigungen, die wir bereits im nächsten Monat mit der Öffentlichkeit teilen.