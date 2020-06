Marvel's Avengers: Story-Trailer und Infos zu Warzone-Missionen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Im Rahmen eines Live-Streams von Entwickler Crystal Dynamics wurde ein neuer Trailer zu Marvel's Avengers veröffentlicht. Der dreht sich um die Story des Superhelden-Actionadventures: Die Schurken-Organisation AIM hat dafür gesorgt, dass der Ruf der Avengers zerstört wird und Streit unter den Helden ausbricht. Die junge Kamala Khan kommt der Verschwörung auf die Schliche und sucht darauf Kontakt zu den Avengers.

Dazu wurden neue Informationen zu den Warzone-Missionen von Marvel's Avengers verraten: Aufträge wählt ihr an Bord des Helicarriers, der Basis mit den Zimmern der Superhelden. Während Hero Missions die Handlung mit filmischen Sequenzen fortführen, spielen sich die Warzone Missions in weitläufigeren Arealen ab, in denen neben dem Hauptziel optionale Aufgaben warten. Bis zu vier Spieler können die Missionen gemeinsam angehen, wobei teils die zu spielenden Avengers vorgegeben sind. Es gibt fünf verschiedene Arten von Hauptzielen in den Kriegsgebieten. Von legendären Missionen, die Geschichten einzelner Superhelden erzählen, bis hin zu Bösewicht-Sektoren, in denen ihr Bosskämpfe gegen bekannte Marvel-Fieslinge ausfechtet.